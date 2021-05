¿Cuál es el código para ver el concierto de BTS, Twice y TXT desde TikTok?

El evento Lotte Duty Free Family Concert, en el que se espera la participación de BTS, Twice, TXT y otros grupos de K-pop se llevará a cabo el próximo 16 de mayo. El concierto será transmitido a través de la plataforma de TikTok de forma gratuita, solo necesitará un registro previo.

El registro inició este 10 de mayo, si ya llenaste todos los campos, entonces debiste recibir un correo con el código de admisión para el concierto, mismo que podrás comenzar a colocarlo en la plataforma.

Pero sin aún no has hecho el registro, no te preocupes que tienes hasta el 15 de mayo (un día antes del evento) para hacerlo y en La Verdad Noticias te dejamos una guía de como hacerlo paso a paso y poder disfrutar de los grupos de K-pop.

¿Cómo ver el concierto de BTS en TikTok?

El grupo de K-pop estará en el concierto virtual.

Para poder ver el concierto es indispensable que cuentes con una cuenta en TikTok, una vez dentro de la aplicación sigue estos pasos:

Inicia sesión en TikTok.

Selecciona tu idioma (El evento estará disponible en seis).

Introduce tu código de admisión.

Y listo, ya podrás disfrutar del concierto el 16 de mayo.

Ten en cuenta que Lotte Duty Free te enviará un segundo email a partir del 10 de mayo, en él aparecerá la leyenda ‘Go To Enter Code Admission’, selecciónala y te dirigirá al evento.

¿A qué hora es el concierto virtual?

Lotte Duty Free Family Concert

El concierto será transmitido el próximo 16 de mayo a partir de las 5.00 p.m. KST (hora coreana) y en México podrá verse a la 3:00 am de ese mismo día. Mientras que para Ecuador, Venezuela, Bolivia y Chile se podrá presenciar a las 4:00 de la mañana.

Además de BTS y sus compañeros de agencia TXT, también estarán en el evento virtual de Lotte Duty Free Family Concert grupos femeninos como ITZY y TWICE, la subunidad Super Junior-D&E.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.