¿Cuál es el álbum de Ariana Grande más vendido?

Ariana Grande se ha convertido en una de las artistas femeninas más exitosas de la última generación, debido a que su música ha empoderado a millones de mujeres en todo el mundo, aunque existe un álbum de Ariana Grande que destacó más que otros.

Hablamos por supuesto de Thank U, Next, que llevó el mismo nombre que su canción más popular, logrando más de 1.62 millones de ventas, lo que lo posicionó como su disco más vendido y este número aumentó exponencialmente desde su último registro en 2019 a dos meses de su estreno.

Ahora te hablaremos un poco más de la trayectoria de la cantante, y sus discos que marcaron un antes y después de la fama que tenía tras sus lanzamientos, los que la colocaron como una de las representantes más influyentes del pop.

¿Cuál es el peor álbum de Ariana Grande?

Parece falso, pero si, este disco es considerado el peor

Así como Thank U, Next de Ariana Grande es considerado su mejor álbum, el peor es Breathin’, pues sus propios fans declararon que los temas no eran comparables con sus trabajos anteriores, además de que tuvo las ventas más bajas de su trayectoria, razón por la cual tiene esta posición.

Afortunadamente para Ariana Grande, esto quedó en el pasado y durante los últimos años sólo ha lanzado éxitos arrasadores, prueba de esto es ‘God is a woman’, el single que causó tanto impacto que incluso inspiró un perfume lanzado por la cantante.

¿Cuántos Billboard tiene Ariana Grande?

¿Dónde guardará todos sus premios?

El récord de Ariana Grande es bastante impresionante, pues tiene un total de 130 premios Billboard ganados, además de contar con 429 nominaciones y siete en estado pendiente, conquistando este chart desde el lanzamiento de su primer disco ‘Yours, Truly’, el cual debutó como el número uno en la lista Billboard Hot 200.

Mientras tanto, también ha recibido nominaciones en otras premiaciones, sin embargo en Billboard es donde más veces se ha llevado la victoria en las categorías donde es nominada.

¿Cuántos álbumes ha vendido Ariana Grande?

Ariana Grande ha conquistado casi todo el mundo con su música

No existe un número exacto debido a que diariamente los discos de Ariana Grande continúan vendiéndose, sin embargo durante la última verificación, acumuló más de 759,000 álbumes vendidos solo en Estados Unidos, más de 181,000 en Japón y 219,564 en Rusia.

Por otro lado, el álbum de Ariana Grande Thank U, Next podría convertirse en el mejor de toda su carrera, pues hasta la fecha continúa dando de qué hablar debido a su temática, mientras tanto la cantante no solo domina el mundo real, pues recientemente se dijo que habría un concierto de Ariana Grande en Fortnite para celebrar su nueva skin en el juego.

