Crunchyroll y Adult Swim anuncian su ANIME original “Fena: Pirate Princess”

Un anime original titulado Kaizoku Oujo o “Fena: Pirate Princess”, fue anunciado en el panel de Toonami durante la Adult Swim Con el domingo 26 de julio. La serie animada se estrenará en el bloque de programación Toonami de Adult Swim y se transmitirá en Crunchyroll desde el 2021.

Anime original de Crunchyroll y Adult Swim

El proyecto se anuncia como una coproducción entre Adult Swim y Crunchyroll. Recordando que la plataforma de streaming ya trabaja en sus porpios títulos de anime junto con WebToon y bajo el nombre de Crunchyroll Originals. Algunos de los más conocidos son Tower Of God, The God Of Highschool, Onix Equinox y muchos más.

De esta forma, más series animadas consiguen financiamiento con otras productoras además de Netflix, quienes ya trabajan con muchos creativos japoneses. Un ejemplo son sus títulos originales como Beastars!, Aggretsuko, Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco, entre varios más que se llevan su licencia de distribución.

Sinopsis de Fena: Pirate Princess

La serie cuenta la historia de una joven huérfana, Fena Houtman. Fena fue criada en una isla donde no hay esperanza de convertirse en algo más que chattel (propiedad), para ser utilizada y descartada por los soldados del Imperio Británico. Pero ella es más que un huérfano impotente.

Cuando su misterioso pasado llegue a golpear, Fena romperá las cadenas de sus opresores. Su objetivo: forjar una nueva identidad, libre de ataduras, y buscar un lugar al que pueda pertenecer verdaderamente, al igual que descubrir los verdaderos misterios detrás de una palabra clave “Edén” (paraíso).

Te puede interesar: Nanatsu no Taizai: Kamigami no Gekirin llegará a Netflix en AGOSTO

Así que este anime original entre Crunchyroll y Adult Swim, apuesta por una historia de una aventura de por vida. Donde la protagonista y su equipo de aliados tendrán que darlo todo para alcanzar sus objetivos. Lo interesante es que Kazuto Nakazawa (B: The Beginning, un título en Netflix) dirige la serie de 12 episodios en Production IG. ¡Vaya que IG está muy ocupado en el 2020!