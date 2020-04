Crunchyroll Originals: “The God of High School” estrena su tráiler oficial

The God of High School es la nueva serie de anime dentro del proyecto Crunchyroll Originals que llegará en el me de julio d 2020 a la plataforma de Crunchyroll, siendo una de las obras animadas que adaptaron un manwha original de Webtoon y su reciente trailer previo al estreno ha causado revuelo en redes sociales.

Este anime nos presentará todo tipo de intensos combates y recuerdos de la infancia de los personajes de la historia; sobre todo en la realización de un torneo de artes marciales, donde el personaje principal deberá participar demostrando sus habilidades de pelea con taekwondo y así conseguir su sueño de ser el combatiente más fuerte de todos.

El torneo en “The God of High School”, también nos presentará la forma en que el protagonista deberá formar sus alianzas y así conseguir la mayor cantidad de victorias; siendo un Crunchyroll Original que presume adaptar fielmente la obra de Yongje Park, trabajando en conjunto con el estudio de animación Mappa y la gran calidad de detalle en los movimientos los puedes comprobar en el nuevo trailer.

“The God of High School”, trailer oficial

A primera vista los fans escribieron en los comentarios que están emocionados con el trabajo que realizó Mappa con el trailer, pues han podido conocer un poco de lo que está por llegar en el verano y cómo este anime original de Crunchyroll se sumará a su ya popular serie animada de “Tower of God”; lo que dio inicio a una nueva etapa de trabajo para la plataforma de streaming.

Aún quedan varias obras de Crunchyroll Originals en mostrar a detalle lo que será de su animación, e incluso una de las más comentadas sin duda fue “Onix Equinox” por haber sido creada por una artista mexicana, cuyos diseños se han basado en algunas de las culturas mesoamericanas más conocidas; así que no olvides estar al pendiente de todos los próximos anuncios que ellos harán con sus series de anime.