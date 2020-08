Crunchyroll Originals: “TONIKAWA: Over The Moon For You” estrena nuevo póster

Agosto de 2020 inició con el lanzamiento de un nuevo visual para el próximo Crunchyroll Original, TONIKAWA: Over The Moon For You , creado originalmente por el autor de Hayate the Combat Butler Kenjiro Hata. Un título que llega para los fanáticos del anime, que han tenido suerte con títulos como Tower of God.

Nuevo Crunchyroll Original

Al frente del anime está el director Hiroshi Ikehata (Seton Academy: Join the Pack!) con Kazuho Hyoudou (ReLIFE) en el manejo de la composición de guiones y series. También tenemos a Masakatsu Sasaki (We Never Learn: BOKUBEN) en el cuidado de los diseños de los personajes, mientras que Goichi Iwahata (Goblin Slayer) cuida los diseños de utilería.

Ritsuko Utagawa (Interspecies Reviewers) es el diseñador de color en el anime, con Yukihiro Shibutani (Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai) como director de arte. Satoshi Motoyama (High School Prodigies Have It Easy Even In Another World) está manejando el sonido con Endou (Akiba's Trip The Animation) componiendo la música.

Nuevo póster de TONIKAWA

FOTO: TONIKAWA: Over The Moon For You de Crunchyroll

TONIKAWA: Over The Moon For You estará animado en Seven Arcs, quienes son conocidos por la producción del clásico Mahō Shōjo Lyrical Nanoha de 2005. Se anunció que este Crunchyroll Original se transmitirá a partir del 2 de octubre a las (efectivamente a la 1:25 a.m. del 3 de octubre) en televisión japonesa y su sinopsis es la siguiente:

“¡La comedia de vida matrimonial del autor de ‘Hayate the Combat Butler’ Kenjiro Hata, finalmente consigue una adaptación de anime! Nasa Yuzaki se enamora a primera vista después de un encuentro con el misterioso Tsukasa”.

“Cuando el joven llamado Nasa le confiesa fervientemente sus sentimientos, ella responde: ‘Saldré contigo, pero solo si estamos casados’. ¡La linda y preciosa vida de amor de recién casados de Nasa y Tsukasa está por comenzar!”.

Trailer de TONIKAWA: Over The Moon For You