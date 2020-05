Crunchyroll Originals: Kevin Penkin y su carrera musical en “Tower Of God”

El anime por Crunchyroll Originals titulado “Tower Of God”, resultó ser una obra muy especial para el trabajo de uno de sus colaboradores, siendo Kevin Penkin el compositor de la música para esta serie animada basada en una obra original de LINE Webtoon y con ella reveló un emotivo mensaje sobre su carrera profesional.

Ya es un hecho que el anime de “Tower Of God”, logró cautivar la atención de los fanáticos de este género durante la temporada de primavera 2020, en especial por ser uno de los primeros trabajos que de Crunchyroll como productores y conseguir a uno de los compositores más prometedores de la actualidad para realizar el soundtrack.

Kevin Penkin confesó durante una entrevista acerca de la producción musical para el anime de Crunchyroll Originals, lo importante que significó formar parte de este proyecto, pues de esa forma culminó más de 10 años de trabajo y admitió sentir como si este proyecto fuese logrado con todo ese tiempo de preparación.

Crunchyroll Originals: Kevin Penkin y su carrera musical en “Tower Of God”

La carrera musical de Kevin Penkin

Recordando que este compositor musical ya es famoso por su gran trabajo de bandas sonoras en los animes de “Made In Abyss” del 2017 y “Tate no Yuusha no Nariagari” del 2019 (ambas con gran reconocimiento en los Anime Awards de Crunchyroll), todo lo que creó para “Tower Of God” le da un toque muy especial a su trabajo.

“Hay un par de cosas que realmente me llamaron la atención en este proyecto. Nunca había tenido la oportunidad de estirar las piernas de la misma forma creativa en la que lo hice aquí. Me siento como si me hubiera estado preparando para componer esta banda sonora por diez años. Desde trabajar en conjunto con buenos amigos, hasta intensas grabaciones en el Dvorak Hall, fue una experiencia que me cambió bastante”.

ANNOUNCEMENT: I'm writing the OST for Tower of God. pic.twitter.com/gAsnPaOHbx — Kevin Penkin (@kevinpenkin) February 28, 2020

Te puede interesar: Crunchyroll Originals: “The God of High School” estrena su tráiler oficial

Kevin Penkin confesó que investigó mucho del manhwa original de Tower Of God, siendo un hábito que también realizó en el anime de “Made In Abyss” y sin duda es un detalle que puedes sentir disfrutar de los primeros capítulos de cada una de estas serie animadas; captando desde las emociones de los personajes, ambientes de mundos ficticios y la propia esencia de una escena de batalla.

“Conseguí un montón de material para leer por adelantado, de la misma manera que pasó con Made in Abyss. Sentí que era realmente importante tomar en cuenta todo el mundo y no solo a los personajes. Este también fue el primer manhwa que he leído, y tratar de encontrar sonidos que realmente representaran el mundo único y el estilo artístico de SIU era algo muy importante para mí”.

Sobre los estilos musicales que se pueden escuchar en la banda sonora de este Crunchyroll Originals, es un estilo bastante “eléctrico”, junto con las primeras canciones con un un divertido toque de arpas y wubs de dubstep, al igual que agregar el sonido de coros con batería y bajos.