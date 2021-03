Como te hemos informado en La Verdad Noticias, actualmente se está llevando a cabo la temporada de premios y con ello se reconoce a lo mejor del cine y de la televisión, por lo que los Critics Choice Awards no eran la excepción, pues debido a la pandemia por coronavirus el evento no se pudo llevar a cabo de manera presencial, sin embargo, se las ingeniaron para poder tener una ceremonia digna de hollywood.

Por ello no queremos dejar pasar la oportunidad para reconocer a los grandes ganadores de la noche, quienes se merecen cada reconocimiento debido al esfuerzo que realizaron en sus producciones tanto televisivas , como de streaming, y en el cine.

Eso sí, siendo un año atípico, muchas de las películas tuvieron que estrenarse vía plataformas online, lo que fue considerado también por quienes escogieron a los ganadores a los Critics Choice Awards, pues este año hubo muchos nominados que pertenecen al mundo del streaming.

Mejor Película: Nomadland.

Critics Choice Awards: estos son los ganadores de la ceremonia

Al paso que va, la cinta Nomadland se está perfilando a llevarse el premio Oscar, y es que hace unos días también se hizo acreedora a un Golden Globes, por lo que ahora también marca la casilla de los critic choice.

La cinta cuenta la historia de una mujer que lo pierde todo en una crisis económica, por lo que se embarca en una aventura como nómada, sobreviviendo sólo con lo esencial y viviendo en su camioneta.

Esto le permite ver la vida desde otra perspectiva, y conociendo gente en su travesía por estados unidos.

La película va perfilándose para ser una de las grandes ganadoras del 2021, y ahora la cinta dirigida por Chloé Zhao está rompiendo récords y pasando a la historia, pues también ganó a mejor dirección, tal y como lo hizo también en los Golden Globes 2021.

Mejor Película para televisión: Hamilton

Critics Choice Awards: estos son los ganadores de la ceremonia

La plataforma Disney Plus se estrena en la temporada de premios, pues la película de la obra de broadway creada por Lin Manuel Miranda “Hamilton” ganó en la categoría de Mejor película para televisión.

Esta fue una de las grandes apuestas de la mencionada plataforma, que decidió asociarse con el creador para grabar una de las funciones de este musical, el cual cuenta la historia de Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de los Estado Unidos, pero con letras y ritmos de Rap.

Por cierto, Disney también se llevó el premio a mejor banda sonora con Soul, la cual también se estrenó a través de Disney Plus, debido a la pandemia por coronavirus, y que tuvo una gran aceptación por los suscriptores de la plataforma, sobre todo porque esta se estrenó sin necesidad de un Premier Access.

Mejor Actor y Mejor Actriz

Critics Choice Awards: estos son los ganadores de la ceremonia

Al igual que en los Golden Globes, esta premiación tuvo un momento emotivo, (Y es muy probable que se siga repitiendo a lo largo de la temporada de premios), pues el premio a mejor actor se lo llevó el fallecido actor Chadwick Boseman, también conocido como Pantera Negra, sin embargo, en esta ocasión se llevó el galardón gracias a su trabajo en la cinta Ma Rainey’s Black Bottom de Netflix.

El actor falleció en 2020 tras perder la lucha contra el cáncer, lo que dejó un luto enorme en el mundo del cine, y es ahora su esposa quien ha tenido que enfrentar este emotivo momento, agradeciendo los premios que se lleva su esposo.

Por su parte la ganadora a mejor actriz fue Carey Mulligan, por su trabajo en “Promising Young Woman”, cinta que cuenta la historia de Cassie, quien tenía un brillante futuro, hasta que un acontecimiento inesperado truncó su carrera, lo que la obligó a llevar una doble vida.

Mejor Serie de Drama

Critics Choice Awards: estos son los ganadores de la ceremonia

Una de las producciones consideradas como “La gran ganadora de la noche” fue la serie de Netflix “The Crown”, la cual se llevó el galardón a mejor Serie de Drama, pero no solo esto, sino que también se llevó a Mejor Actor en una serie de Drama, por Josh O’Connor, y a mejor Actriz en una serie de Dama por Emma Corin, quien sorprendió a todo el mundo con su interpretación de la Princesa Diana.

The Crown cuenta la historia de la monarquía británica, y todo lo que hay alrededor de la historia de la Reina Isabel II, y aunque muchos de sus hechos están basados en la historia real, no hay que olvidar que es una serie de ficción.

La producción de Netflix es una de las más populares de la plataforma, y una de las más exitosas de los últimos años, tan es así, que al príncipe Harry también le gusta esta serie de ficción, tal y como lo comentó hace unos días en una entrevista con James Corden.

Lista completa de ganadores

Critics Choice Awards: estos son los ganadores de la ceremonia

Best Supporting Actor: Daniel Kaluuya, “Judas and the Black Messiah” (Warner Bros)

Best Supporting Actress: Maria Bakalova, “Borat Subsequent Moviefilm” (Amazon Studios)

Best Supporting Actress in a Drama Series: Gillian Anderson, “The Crown” (Netflix)

Best Supporting Actor in a Drama Series: Michael K. Williams, “Lovecraft Country” (HBO)

Best Supporting Actor in a Movie Made for Television or Limited Series: Donald Sutherland, “The Undoing” (HBO)

Best Supporting Actress in a Movie Made for Television or Limited Series: Uzo Aduba, “Mrs. America” (FX)

Best Young Actor or Actress: Alan S. Kim, “Minari” (A24)

Best Actor in a Drama Series: Josh O’Connor, “The Crown” (Netflix)

Best Actress in a Drama Series: Emma Corrin – “The Crown” (Netflix)

Best Actress in a Movie Made for Television or Limited Series: Anya Taylor-Joy – “The Queen’s Gambit” (Netflix)

Best Actor in a Movie Made for Television or Limited Series: John Boyega – “Small Axe” (Amazon Prime Video)

Best Comedy: “Palm Springs” (Hulu/Neon)

Best Comedy Special: “Jerry Seinfeld: 23 Hours to Kill” (Netflix) & “Michelle Buteau: Welcome to Buteaupia” (Netflix)

Best Acting Ensemble: “The Trial of the Chicago 7” (Netflix)

Best Supporting Actor in a Comedy Series: Daniel Levy, “Schitt’s Creek” (Pop TV)

Best Supporting Actress in a Comedy Series: Hannah Waddingham – “Ted Lasso” (Apple TV Plus)

Best Actor in a Comedy Series: Jason Sudeikis, “Ted Lasso” (Apple TV Plus)

Best Actress in a Comedy Series: Catherine O’Hara, “Schitt’s Creek” (Pop TV)

Best Comedy Series: “Ted Lasso” (Apple TV Plus)

Best Drama Series: “The Crown” (Netflix)

Best Talk Show: “Late Night with Seth Meyers” (NBC)

Best Limited Series: “The Queen’s Gambit” (Netflix)

#SeeHer Award: Zendaya

Best Movie Made for Television: “Hamilton” (Disney Plus)

Best Short-Form Series: “Better Call Saul: Ethics Training with Kim Wexler” (AMC)

Best Song: “One Night in Miami” (Amazon Studios) – “Speak Now”

Best: Director: Chloé Zhao, “Nomadland” (Searchlight Pictures)

Best Cinematography: “Nomadland” (Searchlight Pictures) – Joshua James Richards

Best Film Editing: “Sound of Metal” (Amazon Studios) – Mikkel E.G. Nielsen & “The Trial of the Chicago 7” (Netflix) – Alan Baumgarten *TIE*

Best Visual Effects: “Tenet” (Warner Bros)

Best Hair and Makeup: “Ma Rainey’s Black Bottom” (Netflix)

Best Costume Design: “Ma Rainey’s Black Bottom” (Netflix) – Ann Roth

Best Production Design: “Mank” (Netflix) – Donald Graham Burt (production designer), Jan Pascale (set designer)

Best Actor: Chadwick Boseman, “Ma Rainey’s Black Bottom” (Netflix)

Best Original Screenplay: “Promising Young Woman” (Focus Features)

Best Adapted Screenplay: “Nomadland” (Searchlight Pictures)

Best Foreign Language Film: “Minari” (A24)

Best Original Score: “Soul” (Pixar) – Jon Batiste, Trent Reznor, Atticus Ross

Best Actress: Carey Mulligan, “Promising Young Woman” (Focus Features)

Best Picture: “Nomadland” (Searchlight Pictures)