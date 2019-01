Critic’s Choice Awards: Lady Gaga tras ganar premio abandonó la celebración

Lady Gaga durante la celebración de los Critic’s Choice Awards 2019, la artista tuvo que abandonar el evento debido a que su yegua estaba gravemente enferma.

Cabe mencionar que Lady Gaga se llevó el premio a la Mejor actriz por su papel en la película “A Star Is Born”.

Y es que la famosa luego de haber recibido el premio tuvo que abandonar la gala para irse con su yegua llamada Arabella, quien estaba muy enferma; Lady Gaga compartió un emotivo mensaje en redes sociales.

Quizás te pueda interesar: Filtran atrevidas fotografías de Andrea Legarreta

"Me siento muy honrada y afortunada de haber ganado la Mejor Canción y la Mejor Actriz junto a Glenn Close esta noche", "Mi corazón está explotando de orgullo. Pero me entristece decir que, justo después del espectáculo, supe que mi querido ángel, mi yegua Arabella, se está muriendo. Me apresuro a decirle adiós".