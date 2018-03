Críticos afirman que Thor: Ragnarok es la mejor película de la saga

La última cinta del año de la "Fase 3" de Marvel se estrena el próximo 27 de octubre.

Loved ‘Thor: Ragnarok’. @TaikaWaititi did an awesome job. Movie is loaded with his trademark humor. Laughed beginning to end. pic.twitter.com/kfROuqSyVe — Steven Weintraub (@colliderfrosty) 9 de octubre de 2017

'Thor: Ragnarok' has a few surprises I didn’t know about. One of them is A-M-A-Z-I-N-G and possibly the funniest scene in any @Marvel movie. pic.twitter.com/NRNFeftHyQ — Steven Weintraub (@colliderfrosty) 9 de octubre de 2017

Thor Ragnarok is one of the funniest Marvel Studio movies thus far, definitely the best Thor film. Loved Mark Mothersbaugh’s score. — Peter Sciretta (@slashfilm) 9 de octubre de 2017

Thor: Ragnarok is just plain fun. It's hilarious from start to finish with quirky performances & exciting action. Tessa Thompson is the MVP. pic.twitter.com/7GyYG4IZZ5 — Germain Lussier (@GermainLussier) 9 de octubre de 2017

"Taika Waititi ha hecho un trabajo increíble". "Tiene unas cuantas sorpresas que no conocía. Una de ellas es A-S-O-M-B-R-O-S-A y posiblemente la escena más divertida en una película de Marvel". "". Las primeras reacciones de T(27 de octubre) ya están aquí y, como puedes comprobar, todo son elogios para la tercera entrega en solitario del dios del trueno (Chris Hemsworth), última película de la "Fase 3" del Universo Cinemático para este año. Sabíamos que el director de Lo que hacemos en las sombras iba a proporcionar algo diferente a la franquicia y, según parece,. ¡Todo lo contrario! ¿Estás [email protected] para vivir una aventura intergaláctica?Chris Hemsworth vuelve a encarnar a Thor que, después de enfrentarse a la diosa de la muerte Hela (Cate Blanchett), acaba como prisionero en el otro extremo de la galaxia, en el planeta Sakaar gobernado por el Grandmaster (Jeff Goldblum). Allí acaba combatiendo como un gladiador en la arena, e incluso se encuentra con su compañero Vengador Hulk (Mark Ruffalo), que tiene problemas para recordar quién es. También podemos ver a Tom Hiddleston como Loki, Tessa Thompson como Valquiria -Todos los nuevos personajes de Thor: Ragnarok son sensacionales, pero Thompson se queda con la película"- y la mencionada Cate Blanchett como Hela, la primera villana principal del Universo Cinemático de Marvel.La música de Mark Mothersbaugh (La Lego película), su sorprendente apartado visual, la diversión de principio a fin... ¡Hay quien incluso la compara con un videojuego de los 80! ¡Una bomba! Hasta que se estrene a finales de este mes, puedes echarle un vistazo a su último tráiler oficial en castellano. https://www.youtube.com/watch?v=3MPkW7JU5hA