Critican duramente a “La Bebeshita” de Tv Azteca por negarse a cantar en vivo.

¡Todos queremos que Bebeshita cante en vivo pero se niega a hacerlo! Los críticos le hicieron malos comentarios y ahora, ¡ @carmenmoriginal los retó! �� ¿Lograrán cumplir? �� @alexissoy, @oscararturo23, @serrathoficial. #MeComprometoA

A post shared by enamorandonostv (@enamorandonostv) on Jan 16, 2020 at 3:44pm PST