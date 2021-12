Critican a la mamá de Yuya ante la ausencia de Pao Poulain en fiesta familiar

La mamá de Yuya, Maribel Castañeda, recibió varias críticas en redes sociales después de que presuntamente organizó una fiesta familiar y al parecer, no invitó a su nuera, la influencer Pao Poulain.

En su cuenta de Instagram la mamá de la youtuber y del creador de contenido Sergio Castrejón “Fichis”, compartió una foto donde aparece disfrutando de un momento familiar con su hijo y su yerno, el cantante Siddhartha. Además, fue la influencer cuyo nombre real es Mariand Castrejón, quien les tomó la foto.

Sin embargo, en la reunión nunca apareció Pao Poulain, quien recientemente sufrió la pérdida de sus bebés gemelos, después de tener complicaciones de salud en su embarazo.

Internautas creen que la familia de Yuya sigue rechazando a Pao Poulain

La mamá de la youtuber apareció con su hijo y su yerno pero no con su nuera/Foto: Instagram

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, se sabe que han ocurrido varios conflictos entre Pao Poulain y Yuya, algo supuestamente ha hecho que la familia de la youtuber no sea muy unida a la esposa de “Fichis”.

Pero después de la tragedia que vivieron Pao y Sergio, los internautas consideran que Maribel Castañeda debería demostrar más unión con su nuera. Por lo que fue criticada al supuestamente no haberla invitado a su convivencia.

No obstante, algunos usuarios de las redes sociales consideran que posiblemente Poulain si fue invitada a la fiesta, pero decidió no asistir, debido a que es probable que aún no tenga ánimo de reunirse y convivir con bebés, después de su terrible pérdida.

Pao Poulain y Fichis están tratando de salir adelante

Pao y Sergio han decidido tratar de sobrellevar su pérdida/Foto: Instagram

Después del fallecimiento de sus bebés hace varias semanas, el matrimonio ha tratado de salir adelante, y a pesar de que aún se sienten afectados por la dolorosa pérdida, comparten en sus redes sociales algunas de las cosas que hacen juntos para distraerse.

Incluso aunque Pao Poulain no fue a la fiesta de la mamá de Yuya, compartió en su Instagram que ya asistió a su primer evento con Fichis después de vivir días difíciles.

