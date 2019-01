Critican a esposa de famoso cantante por una publicación en Instagram (FOTO)

Una de las cantantes que se ha alejado del medio de la farándula es Priscila, quien es la esposa de Gustavo Ángel Alba, cantante de la agrupación Los Temerarios.

Recientemente la cantante fue criticada en redes sociales, debido a una publicación que realizó en su cuenta personal de Instagram.

En dicha imagen se muestra una figura de cristal de una embarazada, que está en la espera de su bebé, en la foto la intérprete mencionó:

Tal parece que la famosa decidió utilizar sus redes sociales para hablar sobre un tema que actualmente ha sido muy comentado, la cantante Priscila recibió diversas críticas de los usuarios.

La esposa del Temerario decidió expresar lo que piensa sobre el aborto a través de una imagen en Instagram, pero tal comentario causó el enojo de algunos seguidores.

“¿por qué juzgar lo que no conocemos?, ¿quiénes somos para ser jueces? No digo que sea lo correcto deshacerse de un ser vivo porque te da la gana, solo porque no lo quieres, pero porque negarle esa opción a la mujer que traen en sus vientres seres que van a sufrir aún más en la tierra con enfermedades graves, bebés que solo vivirán unas horas después de nacer, mujeres que han sido violadas, ¿por qué?”.