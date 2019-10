Critican a Yuya por sus productos de belleza; NO lo recomiendan

Yuya ha sacado al mercado su nueva mascarilla facial con glitter 'peel off' de 50 mililitros la cual es de tono dorado y a simple vista todos tienen deseos de comprarla, sin embargo en la plataforma Youtube varias mujeres que se dedican a crear videos sobre productos y maquillaje no la han recomendado en su totalidad.

Marca 'Bailando Juntos'

Esto es algo extraño ya que la mayoría de sus productos de belleza suelen tener la aprobación de las mujeres ya que su marca "Bailando Juntos" rápidamente se volvió famosa por su excelente cálidad y precios accesibles, en especial los labiales son los que han encantado al público femenino.

Video de Lilia Cortés

Sin embargo el nuevo producto no tuvo la misma suerte ya que al ser una mascarilla 'peel off' (de despegar), algunas chicas la calificaron como un tanto agresiva y que al desprenderla podía doler.

Esto fue lo que dijeron:

"En un particular punto de vista yo no disfruto de este tipo de mascarillas, porque me duelen, yo no lo volvería a comprar", afirmó Estefania Morales quiene tiene un canal en Youtube con más de 960 mil suscriptores y suele subir a su canal videos sobre maquillaje.

Youtube: Majo Olivar

Por su parte, la Youtuber Majo Olivar de 997 mil suscriptores afirmó que fue muy difícil el procedimiento para lograr el objetivo de la mascarilla, "fue mucho trabajo, todo el tiempo en lo que te la aplicas, en lo que se seca, en lo que la remueves y te esperas, si es mucho tiempo".

Video de Lilia Cortés:

"Tengo las mejillas rojas porque tuve que tallar con una toalla para poder retirar las partes que no se secaron por completo", afirmó Lilia Cortés de 354 mil suscriptores quien terminó con la cara completamente roja porque el producto no terminó de secarse de manera correcta en su rostro a pesar de esperar mucho tiempo.

En conclusión las mujeres afirman que el producto si cumple con lo que la etiqueta promete sin embargo no se declaran fan de esta mascarilla y comentan que en caso de volver a utilizarla será unicamente en la zona "T" para remover puntos negros de la nariz y frente.

Dale CLICK a la estrella de Google News y síguenos

Tal vez te interese

Yuya sufre por la belleza ¡mira su drama en instagram!