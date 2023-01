Critican a Yanet García por posar con mucha ropa en Instagram

Caballeros esperaban ver más de la regiomontana en su nuevo video.

El 2023 apenas inició y todo parece indicar que Yanet García ya protagoniza su primera polémica debido a que un nuevo video que compartió en su cuenta oficial de Instagram ha hecho enojar a sus fieles fanáticos, quienes le han reclamado por posar con “mucha ropa”.

“No esperes a que las cosas pasen, sal y haz que sucedan” dice la breve reflexión que la estrella regiomontana escribió junto a este video que la muestra caminando por las calles de Nueva York mientras modela un entallado vestido negro que combinó con unas mallas, unas botas y una gabardina del mismo color que la hacer lucir muy elegante.

Asimismo, es posible observar a ‘La Chica del Clima’ ocultar su hermosa mirada bajo unos lentes oscuros para luego presumir una gran sonrisa y al mismo tiempo juega con su melena ondulada frente a la cámara, detalles que sin duda alguna fascinaron a más de un caballero.

Nuevo video de Yanet García divide opiniones

Varios caballeros le reclamaron por no presumir sus encantos ante la cámara.

Mientras que algunos se molestaron por su atuendo, otros fans la felicitaron por lucir "mucha ropa".

Como era de esperarse, el clip de Yanet García no pasó desapercibido para sus más de 14.9 millones de seguidores en Instagram, quienes le dedicaron cientos de piropos. Sin embargo, ella no esperaba que más de uno se enojara por el hecho de que no presumiera en diminutos atuendos como suele hacerlo.

Pero no todo ha sido malo para la regiomontana, quien busca hacerle la competencia a Karely Ruiz dentro de OnlyFans en este 2023. Algunos fans aseguran que ella luce mejor que nunca cuando modela este tipo de atuendos y que debería publicar en menor cantidad las fotos que dejan muy poco a la imaginación.

Te puede interesar: Yanet García recibe el 2023 posando en diminuta lencería

¿Dónde está Yanet García ahora?

La regiomontana derrocha sensualidad desde Nueva York.

Yanet García vive ahora en Nueva York. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, era 2019 cuando la originaria de Monterrey, Nuevo León dejó Televisa para probar suerte en la televisión americana aunque ahora ella gana dinero creando y compartiendo contenido en OnlyFans.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales