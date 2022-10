Critican a Televisa por sexualizar a Aracely Arámbula en La Madrastra 2022

La nueva versión de la telenovela protagonizada por Victoria Ruffo y César Évora ha dividido opiniones en redes sociales.

A mediados de agosto pasado se estrenó una nueva versión de ‘La Madrastra’ por la señal de Las Estrellas. Dicho proyecto producido por Carmen Armendáriz para Televisa-Univision es un remake de la telenovela basada en la historia original chilena de Arturo Moya Grau y funge como la quinta entrega de la franquicia Fábrica de sueños.

Protagonizada por Andrés Palacios y Aracely Arámbula, el nuevo proyecto de la televisora de Sán Ángel ha sido un éxito total, esto debido a que su trama va acorde a la época actual y se espera que los 50 episodios que lo conforman gocen de buenos niveles de audiencia.

'La Madrastra 2022' se emite de lunes a viernes en punto de las 9:30pm por la señal de Las Estrellas.

De igual modo, es importante que sepas que el remake de ‘La Madrastra’ marca el regreso triunfal de “La Chule” a Televisa tras 13 años de ausencia. El buen recibimiento que ha tenido su actuación le permitió obtener otro rol protagónico en una telenovela próxima a anunciar.

Acusan a Televisa de sexualizar a Aracely Arámbula

La nueva versión incluye escenas de cama que no se vieron en el 2005.

Cibernautas reaccionan con memes a los entallados atuendos de Aracely Arámbula.

Sin embargo, la televisora de San Ángel se ha convertido en blanco de duras críticas en redes sociales debido a que algunos cibernautas consideran que la producción está sexualizando la imagen de Aracely Arámbula al mostrarla usando diminutos, entallados y escotados atuendos en la mayoría de las escenas.

Otro detalle que ha llamado la atención es que en el remake de ‘La Madrastra’ incluyeron escenas de cama que no figuraron en la versión del 2005. Hasta el momento, Televisa no se ha pronunciado al respecto de estas quejas, mismas que al parecer no afectan en lo absoluto a su rating semanal.

¿Dónde puedo ver la nueva versión de La Madrastra?

La nueva versión está disponible de manera exclusiva y sin comerciales en Blim TV.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, el remake de ‘La Madrastra’ está disponible de manera exclusiva y sin comerciales en la plataforma de Blim TV, en donde también es posible disfrutar la versión original protagonizada por Victoria Ruffo y César Évora que se estrenó en 2005.

