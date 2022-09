Critican a Talina Fernández por defender a su hijo acusado de acoso sexual

Las declaraciones de "La Dama del Buen Decir" han causado controversia en redes sociales.

Hace un par de meses te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Danna Ponce y otras actrices acusaban a Coco Levy de pedir favores sexuales a cambio de un puesto dentro de la industria del entretenimiento. Ahora, Talina Fernández rompe el silencio y sale en defensa de su hijo, lo cual ha sido contraproducente para ella.

En entrevista exclusiva para Ventaneando, la actriz de 78 años aseguró que su hijo era un chivo expiatorio de las feministas: “Imagínate ahora con ‘las feministas’, que lo que están haciendo son venganzas de unos diez mil años de patriarcado. Ahora sí se van a enojar, y se van a unir y se van a vengar. Desafortunadamente, le tocó a mi hijo”.

Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que insinuó que Danna Ponce realizó tales acusaciones en su contra por interés pero que Coco Levy está tranquilo, esto pese a que se ha quedado sin trabajo y que su imagen ha sido dañada: “Yo no sé si esta chiquita pretendía dinero o qué, mi amor. Coco tiene la conciencia tranquila”.

Talina Fernández es blanco de duras críticas

Cibernautas lamentan que la presentadora de televisión esté cegada por "el amor de madre".

Más de un cibernauta criticó las declaraciones de "La Dama del Buen Decir".

Las declaraciones de “La Dama del Buen Decir” no pasaron desapercibida para los cibernautas, quienes en su mayoría la criticaron por dejarse cegar por “el amor de madre” y defender a su hijo, esto pese a que existen varias denuncias en su contra y pruebas de las conductas inapropiadas que tuvo para con Danna Ponce y otras féminas de la farándula.

“No Talina, el amor de madre no te puede cegar”, “Mamá machista, hijos machistas”, “La señora debería mantenerse al margen y no dar entrevistas, no le favorecen” y “Siempre me pareció una mujer inteligente y esta vez, la verdad se equivoca, mejor no hubiera dicho nada” son algunas de las críticas que recibió Talina Fernández en Internet.

¿Qué pasa con Coco Levy?

El hijo de la presentadora perdió su trabajo en Videocine a causa de las acusaciones en su contra.

Coco Levy ha sido señalado de aprovecharse de su cargo como directivo de Videocine para ejercer acoso y abuso sexual contra Danna Ponce y otras actrices que se acercaban a él en búsqueda de una oportunidad para incursionar en la industria del entretenimiento mexicano.

