Critican a Ricardo Montaner por llamar "ella" a Índigo ¿Cómo reaccionó?

Evaluna y Camilo han sido muy claros cuando se trata del género de su bebé, por ello le pusieron un nombre neutro: Índigo; de esta forma crecerá como persona no binaria.

Sin embargo, su abuelo, es decir el famoso cantante Ricardo Montaner rompió estas reglas y llama “ella” al bebé de la joven pareja; lo cual desató comentarios furiosos en redes sociales.

En La Verdad Noticias te compartimos la reacción del intérprete cristiano sobre estas críticas que recibe al llamarle de esa forma al bebé.

Ricardo Montaner llama en femenino al bebé de Evaluna

Ricardo Montaner se mostró molesto ante la situación.

Recientemente se dio a conocer que Evaluna y Camilo han decidido criar a su bebé como persona no binaria para que cuando crezca pueda decidir libremente su género.

Pero eso parece que no es bien visto por la familia Montaner, especialmente por el cabeza de la familia, Ricardo.

El cantante se ha vuelto tendencia en redes sociales al llamar en femenino al bebé de la pareja, Índigo.

Todo esto sucedió cuando Montaner publicó una fotografía con el bebé de su hija, en donde le llama 'ella', lo que ha dividido las opiniones de sus fans.

"Ella y yo nos vamos de vacaciones...", se puede leer en la publicación de Instagram.

Ante esta situación, hasta sus mismos fans señalan que no está respetando la crianza que le quieren dar su hija y su yerno.

"Creo que eso va en contra de lo que quieren Evaluna y Camilo para su bebé", "Tengo entendido que no le llamarán ni él ni ella ¿no?", "No está respetando las decisiones de su hija", "Hace mal señor, porque su hija y su yerno no quieren eso para su bebé", fueron algunos de los comentarios.

Ricardo Montaner responde a las críticas

Ricardo Montaner responde ante las críticas.

Ricardo Montaner no se quedó callado y responde a las críticas de forma muy clara.

En su Twitter expresó:

"La gente sin oficio se dedica a inventar historias que solo existen en la imaginación del perezoso…El que, si tiene oficio, debe aguantar cuanta pepera se diga sobre él”.

Agregó que se encontraba molesto ya que circulaba una noticia falsa sobre el cantante, asegurando que estaba molesto con la decisión que Eva Luna y Camilo habían tomado sobre su bebé.

