Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Critican a Mariah Carey por su reacción ante el tiroteo en Las Vegas. La cantante Mariah Carey es una de las artistas que en los últimos años llama más la atención por lo que hace o dice que por su propia música. Y este lunes tuvo una muy mala entrevista para Good Morning Britain. Lo que le trajo malas consecuencias al desatar la furia de los televidentes.

Critican a Mariah Carey por su reacción ante el tiroteo en Las Vegas

“Nadie lo hubiese esperado. Está mal. En realidad no sé qué decir”.

@MariahCarey finds out about the #LasVegas mass shootings during live interview to promote her coming Xmas shows..the ignorance that follows pic.twitter.com/PpcGOGsx7Z — Shady Like Mariah (@queenofshadeMC) 2 de octubre de 2017

Mariah Carey being interviewed by GMB over the Vegas shooting. Sprawled over a sofa with an Xmas tree in the background. ? pic.twitter.com/CPMeTG2QtL — Carly (@CJ92x) 2 de octubre de 2017

Mariah Carey live on @GMB with a Christmas tree in the background pic.twitter.com/aNx8QOP9Q7 — Amber de Botton (@AmberSkyNews) 2 de octubre de 2017

La defienden

Give Mariah Carey a break. She was on GMB to discuss a Christmas tour not the Las Vegas shooting. It's not her fault she was blind-sided. — Hanna Flint (@HannaFlint) 2 de octubre de 2017

@GMB bit unfair to put Mariah Carey on the spot there — Catching_Hope (@Footballerswise) 2 de octubre de 2017

@GMB why do that to Mariah Carey! It’s awkward she was expecting an interview. Make sure you get your drama gmb — Lisa (@lisadevlin40) 2 de octubre de 2017

Te puede interesar

Good Morning Britain tenía planeado hacerle una entrevista y así seguiría aunque todos tuvieran su atención en el tiroteo mortal en Las Vegas que ha dejado a al menos 50 personas muertas. Y por lo que se pudo ver en la videoconferencia Mariah Carey no pensó que le preguntarían a cerca de lo sucedido en Vegas. Fue el presentador Piers Morgan quien le preguntó sobre el suceso, a lo que la cantante dijo:Con esta respuesta de la cantante, Piers Morgan se vio forzado a parar con la entrevista. Mariah Carey estaría promocionando sus conciertos navideños en Reino Unido. Y mientras le hacían esta incómoda pregunta (para ella) estuvo recostada en un sofá frente a un árbol de Navidad... Como consecuencia critican a Mariah Carey por su reacción ante el tiroteo en Las Vegas. Todos los espectadores que pudieron ver la transmisión no estuvieron contentos y lo hicieron ver en redes:Otra parte de los espectadores la apoyaron, pues hablar de esa tragedia no era el plan.Piers Morgan defendió la entrevista diciendo que Mariah Carey es de las artistas que más residen en Las Vegas. Además de confirmar que la entrevista fue acordada antes de que se suscitara la tragedia. Por lo que una vez más, Mariah Carey ha sido el centro de todas las críticas a lo largo del día en redes sociales.