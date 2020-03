Critican a María León por sumarse al paro nacional ¡9 de marzo sin MUJERES!

María León se prepara para su Inquebrantable Tour del 21 de marzo en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, pero la canatnte se tomó el tiempo de anunciar su apoyo al paro nacional de mujeres mexicanas programado para el 9 de marzo y en pocas horas su publicación de Instagram se llenó de comentarios negativos de sus fans.

La Sargento León no había opinado sobre el paro del 9 de marzo, el cual busca demostrar un día sin mujeres afecta de forma negativa la economía de México, siendo varias artistas mexicanas las que también se han sumado a este movimiento, pero no por ello faltaron las críticas hacia la postura de la cantante María León.

A pesar de esto, María León recalcó la importancia de este paro nacional con varias imágenes en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 1.6 millones de seguidores, así que sumarse a este movimiento de mujeres representa una fuerza para trasmitir el mensaje del 9 de marzo.

Así se sumó María León al paro nacional

“‘Ya no le des mas difusión a esto...está bien que levanten la mano pero ya hay mucho infiltrado de la politica y asi no se vale’, ‘Ya nadie se acuerda de esto, ahorita estamos con el coronavirus’, ‘México no necesita un día sin mujeres ni un día sin hombres sólo una sociedad con valores’ y ‘Muy bien!! Dicho! Mi sargento’”, son algunos de los comentarios en Instagram.

En la instantánea de la cantante mexicana hay varios comentarios que reprueban su apoyo al movimiento de mujeres, unos mientras que otros le dedicaron mensajes de apoyo por expresarse en contra de lo que ella considera negativo.

Pues la Sargento León no aseguró considerarse pro-aborto, feminista, machista, pro-vida o tener alguna preferencia religiosa o política, simplemente su opinión recalcó la impotencia de no poder ponerle un alto a la matanza de mujeres en México.

