Critican a Kimberly Loaiza por cobrar 5 mil pesos para convivir con sus fans

Los fanáticos se quejan de los altos precios para el Meet and Creet del 13 • 13 World Tour 2022.

Kimberly Loaiza y JD Pantoja están a escasos días de iniciar el ‘13•13 Tour’, nombre que recibe su gira de conciertos y con la visitarán varias ciudades de la República Mexicana. Por tal motivo, la popular pero controversial pareja ha decidido lanzar el Meet and Greet, el cual le permitirá a los fans convivir con ellos por algunos instantes.

Sin embargo, llama la atención es que JukiLop, nombre con el que se le conoce a su relación en redes sociales, ha decidido cobrar 5 mil pesos por este encuentro, lo cual desató una ola de críticas en su contra por parte de los cibernautas, quienes aseguran que su precio es una exageración y fuera del alcance de la mayoría de sus fanáticos.

JukiLop convivirá con sus fans al finalizar sus concietos del 13 • 13 World Tour 2022.

“Conoce a Kim Loaiza y JD Pantoja en su exclusivo Meet and Greet después de su show. Este acceso es independiente del acceso al show y para tener acceso al meet and greet tienes que tener tu acceso al evento”, se lee en la descripción del sitio web compartido en las redes sociales de los intérpretes de ‘Bye Bye’.

Fans se quejan del alto precio

Algunos de sus fans consideran que sus precios son excesivamente altos.

Los altos precios no pasaron desapercibidos para sus seguidores, quienes de inmediato mostraron su descontento. “Están super caros los M&G”, “Yo quiero ir, pero se pasaron con los precios”, “Ay no, con ese precio no se puede” y “No creo que mis papás me lo compren, la verdad están muy caros” son algunos comentarios que se pueden leer en Internet.

Cabe destacar que el anuncio del M&G llega un par de semanas después de que se diera a conocer que JukiLop posponía su concierto en Monterrey por cuestiones del COVID-19. Sin embargo, existen rumores de que dicha decisión fue tomada debido a la bajas ventas de boletos, pero esto ha sido desmentido por ellos.

¿Cuánto cuestan los boletos para el concierto de JD Pantoja y Kimberly Loaiza?

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja visitarán Monterrey, CDMX, Puebla, Querétaro, León y Guadalajara con el ‘13•13 Tour’. En lo que respecta a los boletos, los costos van desde los 480 hasta los 1500 pesos y pueden ser adquiridos en taquilla o a través de la página Ticketmaster y Boletia.

