Critican a Kim Kardashian por decirle a Pete Davidson que se quite la gorra.

Los fanáticos de Pete Davidson han tenido problemas con su novia Kim Kardashian diciéndole que se quite una gorra mientras filma imágenes detrás de escena de su tiempo preparándose para la Gala Met 2022.

En un clip subido a la página de Instagram de Kardashian Social, se ve a Kardashian, de 41 años, diciéndole a la estrella de "Saturday Night Live", de 28 años, que "se quite el doble sombrero", ya que llevaba una gorra púrpura sobre una azul marino con escritura blanca.

"No sabía dónde poner mi gorrra", respondió el comediante Pete Davidson mientras se quitaba la gorra púrpura, el séquito de Kim se reía en el fondo. Haciendo un gesto a un asistente, Kim agrega: "Ella lo sostendrá, por si acaso, porque si funciona y queremos usar esto en algún lugar. Solo si quiero publicar cualquier detrás de escena".

¿Qué dijo Kim Kardashian a Pete Davidson sobre su gorra?

"Oh, ¿no quieres que tenga una gorra doble? Se lo agradezco. Gracias", respondió Davidson sarcásticamente. "Solo estoy cuidando de ti", respondió Kim, a lo que Pete respondió: "No, es genial" antes de entregarlo y agregar: "Gracias, hombre. Esta gorra causó muchos problemas".

Los fanáticos del nativo de Staten Island inmediatamente llamaron a la estrella de la realidad por intentar controlar el aspecto de Davidson.

"Ella está controlando. Ella no lo está dejando ser él mismo usando dos sombreros. Déjalo usar dos sombreros monstruosos, Kim. Se trata de su estética de Instagram. Dentro de cinco meses va a ser un accesorio completo", escribió un observador en la sección de comentarios, y otro agregó: "no hay comportamiento agresivo pasivo de bandera roja. En lugar de decirle que no quiere que la haga quedar mal, que es lo que está insinuando. Ella dijo que lo está cuidando. Es dar control y egoísmo".

Kim Kardashian y el eco de Kanye West en la moda

El momento se hizo eco de la propia experiencia de Kardashian con su ex Kanye West, quien lanzó todo su vestuario una vez que comenzaron a salir.

"Siempre pensé que tenía un estilo realmente bueno, hasta que conocí a mi esposo y me dijo que tenía el peor estilo", recordó Kardashian en 2018. "Fue muy amable al respecto y limpió todo mi armario."

El clip fue grabado en Ripley's Believe It Or Not en Orlando el mes pasado, donde Kardashian se probó el vestido de Marilyn Monroe que usó en la Met Gala, escoltada por su novio con un esmoquin afilado y sombras. La estrella de reality provocó una reacción violenta cuando reveló que perdió 16 libras en tres semanas.

