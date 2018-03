Critican a Kim Kardashian por ‘blanquear’ el color de piel de Chicago West

En los últimos meses, la familia que ha estado más en el ojo del huracán y con la atención de todos es el clan Kardashian-Jenner, pues desde que se anunció el nacimiento de la hija de Kim Kardashian, Chicago West, no ha habido ni un solo día en que todos quieran saber más cosas de la pequeña.

La imagen de Chi West, como le dicen tiernamente, fue muy bien cuidada durante un mes, aunque, en el video de su tía, quien hace un mes se convirtió en mamá, Kylie Jenner, de 20 años de edad, en donde daba a conocer el nacimiento de su bebé, se logró apreciar ligeramente era rostro de la primogénita de Kim y Kanye matando dos exclusivas de un tiro.

¿Cuáles son estas exclusivas?

La primera, la confirmación del embarazo y el debut como madre de Kylie Jenner junto con su novio el rapero, Travis Scott.

Mientras que la segunda, las primeras imágenes de Chicago West.

Fue el pasado lunes 26 de febrero, cuando la empresaria y modelo, Kim Kardashian, de 37 años de edad, dio a conocer la primera foto oficial junto a su hija, en las que aparecían con un filtro, motivo que desató críticas en redes sociales.

Y es que varios usuarios manifestaron que Kim había blanqueado la piel de su hija, aunque cabe destacar que el filtro aplicado hace que las personas se vean algunos tonos más claros.

Desafortunadamente varias personas atacaron a la modelo asegurando que le había hecho eso a su hija.

Kim casi siempre logra ser el centro de atención en titulares de noticias y en redes sociales, las constantes fotos con poca ropa, dietas y ejercicios son parte de la rutina de la empresaria.

La socialité nuevamente generó polémica por pintarse el cabello de color rosa, aunque esto no podría ser buena idea pues demasiados cambios podrían maltratar su cabellera y es que algunos usuarios expresaron que realmente se trata de una peluca.

Las críticas no fueron del agrado de Kim por lo que utilizó Snapchat y compartió un video mostrando su descontento por todas aquellas personas que dicen que su cabello es falso.

"Si veo a una persona más decir que estoy usando una peluca y que estoy mintiendo... no lo entiendo, porque iba a mentir acerca de usar una peluca? Este es mi cabello. No hay peluca. Me he teñido el cabello, chicos. No sé porque piensan que es algo muy loco. Salgan de aquí con esa peluca de mier***