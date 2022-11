Critican a Karely Ruiz por hacer "una fiesta sencilla" y ella les responde

La influencer regiomontana celebró su cumpleaños 22 con una fiesta temática de 'Barbie'.

Hace unos días te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Karely Ruiz celebraba su cumpleaños número 22 con una espectacular fiesta que se llevó a cabo en su natal Monterrey, Nuevo León. Sin embargo, los cibernautas criticaron a la influencer por realizar un festejo “bastante sencillo” y sin ningún tipo de lujos o excentricidades.

El evento contó con la presencia de otros influencers, quienes presumieron los momentos más divertidos del festejo en sus respectivas redes sociales. Fue ahí donde más de uno se cuestionó si sus millonarias ganancias en OnlyFans no son suficientes para hacer un gran festejo.

La estrella de OnlyFans no se quedó callada ante las críticas que recibió en Internet.

Las críticas se salieron de control y la joven regiomontana, quien celebró su cumpleaños con una sexy foto, dejó en claro que la fiesta fue sencilla porque así lo quiso: “Si no hice una fiesta en grande no fue por falta de dinero, pero bebes me compre un carro muy caro y pues ese fue mi regalo jaja”.

La crítican por aceptar regalos de sus fans

Fans se ofrecieron a darle regalos y ella los aceptó gustosamente.

No obstante, este no fue el único motivo por el cual fue criticada. A través de sus historias de Instagram, Karely Ruiz reveló que sus fieles fanáticos se habían puesto en contacto con ella para enviarle regalos y transferencias bancarias por motivo de su cumpleaños, mismos que ella aceptó con mucho gusto.

Como era de esperarse, dicha situación desató una ola de críticas en contra de la tercer mexicana mejor pagada de OnlyFans, quien no dudó en defenderse con un contundente mensaje que dice: “Yo no tengo necesidad de pedir regalos, así que dejen de criticar por todo… Mis fans son los que me mandaron ese mensaje”.

¿Por qué es famosa Karely Ruiz?

Para poder acceder al atrevido contenido que la influencer vende en dicha plataforma se debe contratar una suscripción con valor de 16 dólares al mes.

Karely Ruiz es famosa en Internet gracias al contenido que comparte en OnlyFans. Sin embargo, debes de saber que la joven regiomontana se dio a conocer en redes sociales por protagonizar un sexy baile que se hizo viral en TikTok y por haber mandado al hospital a Andrés García luego de visitarlo en Acapulco.

Fotografías: Redes Sociales