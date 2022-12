Critican a Jenna Ortega por terrible confesión sobre "Wednesday"

A raíz del éxito “Wednesday”, comenzaron a surgir miles de historias alrededor de su protagonista Jenna Ortega, entre ellas algunas desagradables que hizo que todo el cariño que se le había otorgado, se convierta en rechazo y hasta en repudio.

Y es que, quien le da vida a la nueva Merlina Addams, confesó que desde pequeña practicaba autopsias en animales e insectos, lo que paralizó por un momento a todos en la red, pero esto ha quedado de lado, pues su nueva revelación, hizo arder el mundo.

Con este año, se cumple 3 desde que inició la pandemia por el COVID-19, durante este tiempo y el confinamiento, muchas personas sufrieron los estragos del virus y muchos otros murieron por esta causa, por ello es que indigna tanto esta nueva confesión de Jenna Ortega.

Las benditas redes sociales no perdonan y se le fueron encima a la chica Addams, luego de confesar que durante el tiempo de grabación padecía Covid-19, pero en vez de parar el rodaje a fin de que nadie más se contagiara, esta decidió seguir adelante con el proyecto.

Cuando fue cuestionada por el icónico baile, que ha sido replicado en todo el mundo, la actriz admitió que presentó intensos dolores corporales justo cuando grababa esa escena, asimismo relató que tuvo otros signos del padecimiento e incluso que se habría realizado una prueba y esta salió positiva; sin embargo, siguió trabajando.

“Me desperté y, es raro, nunca me enfermo y cuando lo hago no es muy malo, tenía dolores en el cuerpo. Sentí que me había atropellado un coche y que se me había soltado un duendecillo en la garganta y me arañaba las paredes del esófago”, recordó.