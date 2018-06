Critican a Gomita por su vestuario en los MTV MIAW 2018

La hermosa actriz, Aracely Ordaz, conocida como Gomita, durante la celebración de los premios MTV MIAW 2018, a sus fans no les gusto el atuendo que eligió para la ocasión, recibiendo fuertes críticas por el modelo que tenía puesto.

La actriz, es una de las celebridades más polémicas en instagram, y es que las fotos que publica en su cuenta social, ha dejado enloquecidos a todos sus fans por las atrevidas fotos que comparte.

Gomita, tiene muchos seguidores en su cuenta de instagram, y por tal razón fue nominada en la categoría Instagramer ‘Nivel Dios México’, pero desafortunadamente no ganó el codiciado premio pues se lo llevó Kimberly Loaiza.

La guapa actriz, llego acompañada de su hermano ‘LapIzito’, quienes despilararon en la alfombra rosa de los premios MTV MIAW 2018.

Durante la celebración la actriz, lucio un vestuario completo que le cubría los brazos y las piernas, impactando a sus seguidores pues esperaban que pondría un vestuario más original, y es que la sensual celebridad en algunos eventos ha robado los suspiros de todos los caballeros por los sensuales vestidos que usa, sin embargo en los premios no acertó con su vestuario, pues sus fans empezaron a criticar a la actriz.

De inmediato los fans empezaron a criticar a Gomita comentando lo siguiente:

Por dios te equivocaste, ibas a los #premiosmtvmiaw no al circo a trabajar con tus hermanos. Se ve que los trajes que usan en los carnavales que venden en la merced y con este calorón no está chido. Lo que me encanta de gomita es que esta horrible, gordita, le deformaron la cara, se viste súper corriente, pero ella se siente perrísima, diva con cuerpazo esa es la actitud.