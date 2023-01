Critican a Facundo por hacer que su hijo lo inyecte

Facundo siempre ha sido criticado por la forma con la que cría a sus hijos y las locuras que siempre publica en redes sociales y no es para menos, pues a muchos no compaginan del todo con la ideología del conductor e influencer.

Y es que Facundo, le regaló un momento divertido a sus seguidores, junto con su hijo de 13 años de edad, al grabarse inyectándose juntos por primera vez frente a la cámara y aunque muchos se rieron y todo supuestamente estuvo bien realizado el procedimiento, otros se le fueron encima al también actor, con críticas por autoinyectarse.

Todo surgió, luego de que tras un partido de fútbol, el famoso término lastimado y al no haber nadie que lo ayudara, en cuestión de minutos le explicó todo el procedimiento a su pequeño hijo, para que este lo atienda, pues su dolor era intenso.

Momentos de tensión

Facundo le pidió a su hijo que lo inyecte

Tras explicarle a Lorenzo lo que debía de hacer, el conductor se puso en posición para recibir la vacuna, pero el adolescente duda y le pide a su padre que no se ría porque lo pone nervioso, pues no sabía exactamente lo que debía hacer y el miedo de hacerlo mal, lo invadía.

Aunque para Facundo fue un momento divertido y de "rating", los usuarios que vieron el video lo tacharon de irresponsable y le recomendaron primero instruir correctamente a su hijo.

Reacciones en la red

Facundo recibió criticas en redes sociales

"No hagan nada de lo que ven en este video...pésimo todo...desde el tiempo de exposición aumenta riesgo de contaminación por la aguja, mala técnica, etc, etc; qué irresponsable". "Estas bien gu.. Fac, tu aguja no se limpia con papel de baño, se destapa cuando ya se va inyectar y previamente limpias la piel con torunda de alcohol". "Está padre la intención y reímos,pero todo mal, se contaminó en todo momento, y sí puedes contraer una infección por la mala técnica", fueron algunas de las reacciones al video que encontramos en redes sociales.

