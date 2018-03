Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Critican a Ellen DeGeneres por comentario sexista sobre Katy Perry. La actriz y conductora Ellen DeGeneres recibió fuertes críticas en Twitter por haber hecho una broma sobre los pechos de Katy Perry. Esto como parte de su felicitación de cumpleaños.

"Feliz Cumpleaños, @KatyPerry. Es hora de sacar los globos grandes", señaló Ellen en referencia a los pechos prominentes de la cantante.

Critican a Ellen DeGeneres por comentario sexista sobre Katy Perry

If a man made this joke, Ellen would lead the cries of ‘SEXIST PIG!’ https://t.co/lgXNX82Nk8 — Piers Morgan (@piersmorgan) 25 de octubre de 2017

Imagine if Cam Newton or any other Man sent out this tweet & photo. pic.twitter.com/7fvRGg9lgZ — MichaelRapaport (@MichaelRapaport) 25 de octubre de 2017

¿Qué opinas tú de la felicitación de Ellen DeGeneres a Katy Perry?

Te puede interesar

En Twitter critican a Ellen DeGeneres por comentario sexista sobre Katy Perry. En el contexto de las acusaciones por violación y abuso sexual por parte del productor Harvey Weinstein, usuarios consideraron inapropiado el comentario. Por ejemplo, personajes como el actor Michael Rappaport o el conductor británico Piers Morgan se quejaron de que existe un “doble estándar” para los comentarios inapropiados si estos provienen de un hombre o de una mujer.