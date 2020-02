Critican a Danna Paola por mostrarse al natural en Instagram

Danna Paola siendo una famosa actriz y cantante mexicana, no ha parado de causar polémica con su reciente sencillo musical “Sodio”, el cual presumió estar dedicado a Eleazar Gómez, siendo este su ex pareja con quien vivió una relación tóxica que fue muy comentada en redes sociales. Nuevamente vuelve a causar revuelo en Instagram pero por mostrarse al natural.

La actriz que vimos en la serie de Netflix “Élite” optó por una instantánea con cero maquillaje, por lo que se pudo ver de cerca la belleza natural de la mexicana de una forma que antes lucía en las telenovelas. Recordando que Danna Paola inició su carrera como actriz desde una edad muy temprana, al igual que tener un protagónico donde su voz fue la sensación en “Atrévete a Soñar”.

Danna Paola es criticada por subir foto sin maquillaje

Cada vez es más común ver a los famosos publicar imágenes en redes sociales donde dejan ver de cerca su belleza al natural, cero maquillaje y nada de filtros o retoques de Photoshop. Tal fue el caso, que Danna Paola decidió sumarse a esta moda y quiso compartir un sentimiento del momento, pero lo que recibió fue una lluvia de comentarios que no pararon de criticarla.

Aunque algunos usuarios de Instagram llamaron “Fea” e incluso la atacaron con comentarios fuera de lugar, muchos otros verdaderos fanáticos de la cantante mexicana que podemos ver en la Academia de Tv Azteca todos los domingos, le dedicaron mensajes de apoyo y elogiando a Danna Paola por tener una piel perfecta.

Recuerda que no importa si eres famoso o no, lo importante es que este tipo de comentarios negativos no te afecten y que realmente te quedes con la parte buena de tus seguidores. Esto le pasó a Danna Paola, pero no llegó a más gracias a que sus fanáticos salieron en su defensa y adornaron la publicación con todo tipo de lindos comentarios como:

“Qué bonita niña”, “Te ves hermosa”, “Tus pestañas son muy lindas”, “Te amo, eres muy perfecta”, “Solo con verte me alegras el día”, “Estás preciosa”

