Critican a Daniela Rodrice por comparar a una persona sorda con un perro

Los comentarios de la influencer y tiktoker han causado gran indignación entre los cibernautas.

Daniela Rodrice se convirtió en blanco de duras críticas en las redes sociales a causa de un comentario que realizó en el episodio 2 de la temporada 2 del podcast ‘EALE’ en YouTube, el cual causó gran indignación entre los cibernautas debido a que compara a una persona sorda con un perro.

La polémica comenzó cuando la influencer y tiktoker mazatleca le cuestionó a su compañero, el también influencer Nairobi Nayar, si tenía alguna duda y él respondió que le causaba intriga saber en que idioma piensan los sordos. Sin embargo, el detalle que molestó a más de uno es que ella dijo que “igual que un perro” para luego reír a carcajadas.

“Yo digo que igual que un perro. Un perro no es como que tenga un idioma en sí, simplemente aprende a comunicarse; porque tu no naces sabiendo un idioma”, dijo ‘La Chica’, apodo con el que se le conoce en el mundo digital. Incluso, minutos antes de su controversial respuesta, la influencer y su compañero bromearon con ser “cancelados”.

Escucha las polémicas declaraciones de la influencer a partir del minuto 7:34.

Daniela Rodrice se disculpa con la comunidad sorda

Ante las críticas recibidas, la influencer pidió disculpas a la comunidad sorda.

Las declaraciones de Daniela Rodrice, de quien se dice es la primera participante de la nueva versión de Big Brother México, desataron una ola de críticas en su contra, incluyendo la de una madre de un niño sordo, quien le pidió que tuviera cuidado con sus comentarios respecto a una comunidad que ha sido muy marginada por su discapacidad.

“Tu mencionaste un comentario sumamente ofensivo sobre las personas sordas… Te pido respeto para la comunidad sorda Daniela, me dio profunda tristeza que te expresaras así de la comunidad sorda, quisiera que pidieras una disculpa pública", mencionó la usuaria Margarita Paz en un video compartido en TikTok que ya se ha viralizado.

“Sé que una disculpa no es suficiente ni significativa sin las acciones necesarias, espero pronto pueda enmendar mi error… No justifica en nada que yo lo haga con buena intención o no, lo que dije esta mal haya sido como haya sido”, mencionó Daniela Rodrice para disculparse por lo ocurrido pero también agradeció por el mensaje recibido.

¿Cuántos años tiene Daniela Rodrice?

Hoy en día, la joven regiomontana goza de gran popularidad en las redes sociales.

Daniela Rodríguez Cervantes, mejor conocida en el mundo de las redes sociales como Daniela Rodrice, nació el 1 de abril de 1997, por lo que ahora tiene 25 años de edad. La joven influencer nacida en Mazatlán, Sinaloa inició su carrera artística como en youtuber pero fue hasta en marzo del 2020 que saltó a la fama gracias a TikTok.

