Critican a Cynthia Rodríguez por lucir disfraz de Star Wars “¡Sáquenla de VLA!”

Cynthia Rodríguez fue duramente atacada por los seguidores de Venga la Alegría en Instagram, pues la conductora mexicana parece no ser la favorita de muchos espectadores debido a su reciente desempeño en los últimos programas y eso incluyó “lucirse” con su disfraz de Princesa Leia, para un evento especial de Star Wars. ¡Qué escándalo!

El programa de televisión por Tv Azteca, participó en la celebración del “Día de Star Wars”, siendo el 4 de mayo de 1979 cuando este homenaje se realizó por primera vez, debido a una publicación en el diario británico London Evening News; y ciertos conductores mexicanos junto con Cynthia Rodríguez, no dudaron en personificar a algunos de estos personajes.

A pesar de la tranquila intención de hacer reír a sus seguidores de redes sociales, la conductora mexicana y pareja de Carlos Rivera fue destrozada en los comentarios, e incluso se mencionó en varias ocasiones que la quieren fuera de Venga la Alegría; mensajes con palabras fuertes que no cesaron en la instantánea.

En la fotografía, el matutino de Tv Azteca dejó ver a detalle el outfit que la conductora mexicana de 35 años de edad, lució frente a la cámara junto a los otros dos conductores; uno de Luke Skywalker y el otro de Darth Vader.

La publicación de Venga la Alegría, superó los 10 mil 261 me gusta en menos de 24 horas de haberla compartido en Instagram, pero no consiguió enfocar la atención de los espectadores en el homenaje de Star Wars; aunque sí hubieron fieles fans de Cynthia Rodríguez para elogiar su indudable atractivo natural.

Una publicación compartida por Venga la Alegría (@vengalaalegriatva) el 4 de May de 2020 a las 8:31 PDT

“Hoy no se cayó Cyn. Que chafa”

“Cynthia me cael mal no me gusta como conduce”