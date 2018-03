Critican a Barbara Mori por compartir foto controversial de su hijo

La actriz Bárbara Mori compartió una fotografía de su hijo Sergio Mayer Mori en su cuenta de Instagram sin imaginar el tremendo caos que provocaría entre sus seguidores. Agencias/Diario La Verdad Ciudad de México En la imagen se puede apreciar al también hijo de Sergio Mayer luciendo una larga y desaliñada cabellera y portando un poncho al estilo hippie, pero lo que sin duda causó gran controversia fue la seña que el joven realizó, pues se ve sacando la lengua entre los dedos en forma de “v”. https://www.instagram.com/p/BaxQQfoF8g0/?taken-by=delamori Señal que los seguidores de la actriz no dudaron en reprochar con comentarios como los siguientes: @garcia_annett: “Que feo está creo que piensa que se ve muy bien con esa seña” @jo.maciel: “Qué pena, poco hombre” @alex_prigar: “Que asco la vdd, y está muy guapito pero que mal se ve haciendo eso, o más bien su mamá alcahueteándole verdad?” @dulce._.fernandez._: “De nada le sirve la guapura pues es triste q no sepa ser un hombre en toda la extensión de la palabra. Y esa pose en esta foto en especial lo hace ver aún más desagradable. Triste ver q no sepa ser un caballero en fin por lo visto vivirá del escándalo por falta de talento, siendo q podría llegar muy lejos si estuviera bien ubicado. Pero se subió al ladrillo y se mareo”. @dvanderg1: “Eres una hippie loca y por eso ese hijo tuyo salió todo patan no supiste ni educarlo”. @rulyjaimeNaco.: “Así se la chupan a su mamá y se la chuparan a su hija”. Bárbara decidió no dar replica a los comentarios negativos que provocó la imagen, pero tampoco se ha retractado de mostrarla, pues hasta el momento continúa a la vista de todos.

