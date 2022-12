Critican a Alan Estrada por haber ido al Mundial de Qatar tras declararse gay

Varios famosos declinaron participar en el Mundial de Qatar 2022 en apoyo a la comunidad LGBT+.

La Verdad Noticias te informó el día de ayer que Alan Estrada anunciaba su homosexualidad por medio de un emotivo mensaje que compartió en su cuenta oficial de Twitter, el cual provocó que recibiera grandes muestras de cariños por parte de la comunidad LGBTTIQA+.

“Nunca hablo de mi vida privada, mi círculo cercano sabe que soy gay y estoy rodeado por gente hermosa pero esta navidad he visto a mucha gente sufrir por su orientación y el rechazo de su familia. No estás solo, te celebro y mereces amar y ser amado”, escribió el actor, quien asegura que su familia no tuvo problema en aceptar sus preferencias sexuales.

El actor e influencer dio a conocer su homosexualidad a través de un emotivo y poderoso mensaje en redes sociales.

El mensaje del también cantante e influencer no pasó desapercibido para los miembros de la farándula mexicana ni para sus fieles seguidores, quienes le han pedido que use su impacto en las redes sociales para apoyar campañas que beneficien a la comunidad LGBTTIQA+.

Asiste al Mundial de Qatar 2022 y lo critican

No ir a Qatar era un statement. No consumir nada del mundial era un statement. Es más, ir y no promover Qatar con selfies y sonrisas de por medio para hacerlo parecer un destino turístico era también un statement.



Pero bueno… anda, pues, ir cambia las cosas. — Láurel Miranda ❄️☃️ (@laurelyeye) December 26, 2022

El poderoso mensaje de aceptación de aquel que dio vida a Jalapeño en la tercera temporada de ‘¿Quién es la Máscara?’ fue opacado por las duras críticas que recibió por asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2022 que se llevó a cabo en Qatar, un país con un alto grado de intolerancia en la sociedad y discriminación hacia la comunidad LGBTTIQA+.

“No ir a Qatar era un statement. No consumir nada del mundial era un statement. Es más, ir y no promover Qatar con selfies y sonrisas de por medio para hacerlo parecer un destino turístico era también un statement”, fue una de las duras críticas que recibió Alan Estrada.

Ante esta situación, el actor se defendió diciendo que no asistir al Mundial de Qatar no cambiaría la situación en cuestión de derechos humanos: “He visitado muchos países donde la comunidad LGBT+ no tiene derechos, desde mi primer video. No ir a Qatar no arregla nada, ir y ver la realidad sí”.

¿Quién es Alan Estrada?

Hoy en día, el actor goza de gran popularidad en las redes sociales.

Alan Estrada es un actor, cantante y creador de contenido que debutó en el mundo de la farándula mexicana a principios de los años 2000’s y que recientemente cobró popularidad en las redes sociales gracias a los minidocumentales de sus viajes que comparte en Alan x el Mundo, su canal de YouTube con más de 3.25 millones de suscriptores.

