Critican a Adamari López por mentir sobre su método para bajar de peso

La actriz Adamari López es objeto de críticas actualmente por parte de quienes la acusan de mentir sobre el método que utilizó para perder peso y lucir la espectacular figura que hoy presume.

En los últimos meses ha trascendido el innegable cambio de imagen de la puertorriqueña, quien padeció obesidad hace algún tiempo pero logró recuperar su figura y brillar de nuevo en la televisión.

En la actualidad se le ha visto hablando sobre su proceso de pérdida de peso e incluso compartió el secreto de belleza que todo mundo estaba envidiando, pero de acuerdo con la cantante Olga Tañón, Adamari ha mentido sobre su dieta para bajar de peso.

Adamari López baja de peso

La actriz y conductora luce más feliz que nunca con el trabajo que ha hecho con su cuerpo.

De acuerdo con Olga Tañón, el método real de pérdida de peso de Adamari López habría sido una operación del balón gástrico. Esto ha sido especialmente relevante luego de que la actriz hiciera promoción de su dieta en redes sociales.

En un clip publicado en su cuenta de Instagram, Adamari habló sobre los beneficios de WW, el método que ella asegura haber usado, e incluso ofrece un descuento de 10 dólares a quienes quieran unirse al reto.

La sección de comentarios se dividió entre quienes aseguran que se trata de un engaño y de quienes optaron por creer en las palabras de la presentadora de Telemundo.

“Cada quien con su cuento, pero no me parece que engañe a la gente diciendo que un sistema de adelgazamiento que ella no hizo para disminuir de talla”, comentó un fan. “Ella estuvo más de un año con ellos y no bajaba una onza y de repente ¡zaz! Bajó todo. No es lógico”, escribió otro usuario.

Otro seguidor no dudó en salir en defensa de Adamari, recalcando que los métodos para bajar de peso solo funcionan si se cuida lo que se come, las cantidades y realizar actividad física.

Adamari López antes y después

Adamari ha sido la envidia de millones por el excelente progreso de su reducción de peso.

La transformación física es muy notable en el último año. Recientemente, Adamari López reveló cuántos kilos ha perdido desde que empezó a bajar de peso.

