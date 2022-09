Cristián de la Fuente justifica su infidelidad: “Fue un error de borracho”

Cristián de la Fuente es un famoso actor chileno que ha destacado en Televisa y que recientemente rompió el silencio tras el revuelo que causó un polémico registro donde aparece besando a una misteriosa mujer en México, siendo infiel a su esposa Angélica Castro.

Después de que el programa mexicano Primer Impacto viralizara el video donde aparece el actor muy acaramelado de una joven, a los besos y abrazos, De la Fuente puso fin a su silencio y se refirió al tema tras conversar con Carlos Adyan, conductor del show “En Casa” del canal Telemundo.

“TENGO VERGÜENZA Y PENA POR EL DAÑO CAUSADO A MI FAMILIA”.

“Cometí un error… Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video”, afirmó Cristián de la Fuente confirmando que se trató de una infidelidad.

¿El actor se ha justificado?

“Es un error de borracho, de tonto. Obviamente tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido. Nada más, esa es la verdad”, agregó el actor generando diversas reacciones ante el polémico registro y delicado suceso que enfrenta con su familia.

Tras la polémica salió a flote una antigua entrevista de el actor donde se refirió a un posible quiebre con su esposa Angélica Castro y lo que pasaría si eso ocurriese. “Todo está a nombre de mi señora, porque si algún día me da la patada, me voy con la ropa, nada más, porque todo es de mi señora. Y olvídense cuando una amiga de la Angélica como que se va a separar del marido… ufff”, expresó en esa ocasión.

“La Angélica es brava, porque defiende a la mujer; por lo que estoy completamente de acuerdo, porque todo esto es de mi señora”, agregó llamando la atención de los medios.

¿Quién es Cristián de la Fuente?

Cristián de la Fuente es un famoso actor y conductor chileno, que comenzó su carrera al ganar concurso "Súper mino", sección del programa de televisión juvenil Luz verde de Canal 13 que buscaba jóvenes para la televisión chilena.

Comenzando con papeles pequeños en telenovelas chilenas, De la Fuente llegó a ser protagonista de varias producciones entre ellas Eclipse de luna junto con Sebastián Canales y la producción de teatro televisada La tía de Carlos.

En 1998 se trasladó a México y participó en la serie Reyes y Rey. Hizo un pequeño papel en la serie Pensacola: Alas del oro. También ha aparecido regularmente en CSI: Miami. Se le ha visto en películas como Driven junto a Sylvester Stallone y en Vampires: Los Muertos de Tommy Lee Wallace con Jon Bon Jovi entre muchas más.

