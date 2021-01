Cristian Zuárez y Gustavo Adolfo Infante se agarran a respondones ¿Qué pasó?

Gustavo Adolfo Infante ha estado posicionándose como uno de los periodistas de espectáculos más importantes del país, y la consecuencia de esto es que en numerosas ocasiones se ha metido en pleitos con varios artistas, quienes lo han tachado de mentiroso, y hasta de extorsión.

Ahora Cristian Zuárez se suma a la lista de personalidades que han arremetido en contra del conductor, después de que este lo llamara “Mantenido” en una emisión del programa “De primera mano”, pero el argentino no se quedó callado y decidió responderle.

Fue en una entrevista que tuvo con el programa de Imagen Televisión en donde reveló detalles sobre la demanda en contra de su ex pareja Laura Bozzo, y todo lo que él pedía, lo que hizo que el conductor dudara de su veracidad, llamándolo “Abusador”.

“Ese tipo de abuso en contra de quien te mantiene es un verdadero abuso, entonces no le creo”, reveló.

Cristian Zuárez se defiende

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que el ex de Laura Bozzo uso su derecho de réplica, arremetiendo contra el periodista mexicano, en donde aseguró que le faltaron al respeto, por lo que le exigió una disculpa pública.

“Acabo de ver la nota que hice para un programa en México y el conductor siempre faltando al respeto y hablando de más”,

Esta pelea llegó hasta el programa Chisme No Like, en donde se escucha a ambos discutiendo, y Adolfo Infante se defendió asegurando que a él le parece un abuso, siendo precisamente su opinión lo que no le pareció a Zuárez.

Te recomendamos: Gustavo Adolfo Infante tacha de mala actriz a María Félix

¿Crees que Cristian Zuárez hizo bien en defenderse y exigir una disculpa pública?, ¿Crees que Gustavo Adolfo Infante debe otorgar dicha disculpa?, dinos tu opinión en los comentarios y mantente al pendiente de La Verdad Noticias para enterarte de todo sobre el mundo del espectáculo.

¿Destituirán a Donald Trump en su segundo juicio político? Síguenos en Google News y mantente informado.