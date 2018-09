Cristian Zuárez rompió en llanto al confesar que Laura Bozzo le fue infiel

El cantante Cristian Zuárez durante una entrevista para el programa ‘Suelta la Sopa’ reveló que la conductora Laura Bozzo también le fue infiel.

Cristian Zuárez mencionó que al igual que la conductora también él tuvo un desliz al engañarla con una mujer, tras darse a conocer los problemas de la pareja, se habían hecho mucho daño desde que anunciaron su ruptura.

En la entrevista Cristian Zuárez mencionó que Adriana Amiel fue involucrada en la relación amorosa que se estaba especulando que tenía el famoso durante el año pasado, el cantante dijo que solo eran amigos.

‘Se podría decir que ella está enamorada de mí. Uno con tantas cosas en la cabeza no puede empezar una relación. Te juro por Dios que no estaba preparado. No estaba preparado para abandonar una relación y empezar otra vida. Hace dos meses con Adriana que nos estamos conociendo en otro plan’. Comentó Cristian Zuárez.