Cristian Castro vs Luis Miguel: Se pelearon por que El sol le bajó a Daisy Fuentes

Cristian Castro ha hecho varias revelaciones a través de una entrevista realizada en un programa de televisión llamado Podemos Hablar, esto en el extranjero, una de las cosas de las que habló fue del distanciamiento con Luis Miguel, otro cantante mexicano, que ha causado mucha relevancia en la farándula de América Latina.

Cristian Castro habló del motivo real del distanciamiento y sorprendió mucho a los fans de ambos cantantes, ya que es el mismo “Gallito Feliz” quien asegura que es él quien quiere revivir la amistad de ambos.

“No somos amigos porque él no ha querido. Fuimos amigos en un momento muy lindo, donde íbamos a andar en jetsky todo esto. La verdad es que me decepcionó un poco su personalidad”.

Fue hasta el año de 1994, cuando Cristian Castro anduvo con Daisy Fuentes, que Luis Miguel se interpuso en esta relación y comenzó a salir con esta misma mujer, esta habría sido la razón verdadera por la cual hubo un distanciamiento entre Cristian Castro y el Sol de México quienes hasta ese entonces se consideraban hermanos.

De una forma serena, Cristian Castro contó con los ojos entre cristalinos por posibles lágrimas, cómo fue que consideró su hermano se llevó a la mujer a la que en ese momento él consideraba la que fuera su compañera de vida Daisy Fuentes.

“Yo estaba saliendo con una chica. Me decepcionó un poco porque vino a meterse. Eso fue lo que nos distanció. A mí no de él, yo lo dejé meterse, porque lo quiero mucho”.

“La empezó a enamorar, le empezó a hablar y ella me lo decía. Yo sentí que era un hermano, Luis Miguel, y que realmente le gustaba. Así que le dije a Daisy: ‘Lo mejor es que pruebes con este chico, porque realmente es mi hermano”, declaró Cristian Castro.

Sin embargo Cristian Castro dejó la puerta abierta para que Daisy Fuentes se fuera Con Luis Miguel, a partir de entonces, Cristian Castro notó que Luis Miguel se hizo el indignado cuando los papeles deberían ser a la inversa.

“Yo solamente quiero tener de vuelta mi amistad con él. Es una mujer que la verdad fue una coincidencia, que no se lo tome tan a pecho. Él se enamoró mucho de ella, pero eso no quita que haya sido una coincidencia lo que sucedió. Debe de pensar que fue algo que hice a propósito, pero no. Menos a un gran cantante que lo amo tanto”

También aseguró que antes asistía a los conciertos de Luis Miguel y era bien recibido por su equipo, ahora ya no es así, cosa que entristece mucho al intérprete de ‘Azul’, Cristian Castro. “Siento el cambio de energía en él, pero siempre tendrá el mismo lugar en mi corazón”.

