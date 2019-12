¡Cristian Castro sorprendido! con la boda de Vero Castro y Yolanda Andrade

¡Cristian Castro sorprendió! con la boda de Vero Castro y Yolanda Andrade

La supuesta boda entre Verónica Castro y Yolanda Andrade sigue dando de qué hablar. En esta ocasión, es el hijo de Vero, Cristian Castro el que ha rendido sus primeras declaraciones sobre la polémica.

El cantante de “Gallito feliz” dijo haberse sorprendido mucho al enterarse de esta noticia y sigue escéptico, ya que piensa que hay alguien detrás de todo este conflicto que lo ha maniobrado todo; puesto que asegura que Yolanda Andrade solo es una muy buena amiga de la familia.

“Es una amiga de la familia, se me hizo raro cómo se manejó, se me hizo extraño, no creo que sea lo real, lo real es lo que te estoy diciendo yo”, comentó Cristian Castro en entrevista. Sin embargo, Cristian asegura que su mamá se encuentra bien y mejor que nunca.

En algún momento también se llegó a rumorar que el cantante tuvo un noviazgo secreto con la conductora Yolanda Andrade, por lo que de ser cierto, significaría que Cristian y Verónica Castro habrían compartido a la misma mujer.

SE RETIRÓ DE LOS ESCENARIOS

Posterior a la polémica, Verónica Castro decidió retirarse del medio del espectáculo, dejando sin conclusión su participación en la popular serie de Netflix “La casa de las flores”, donde estuvo la primera temporada como una de las protagonistas.

Antes de su retiro, la Vero Castro afirmó que ella no se había casado con Yolanda Andrade, aún cuando nadie había confirmado su nombre; lo que levantó más las sospechas de que fuera cierto el matrimonio entre las famosas.

Pero la que terminó de aclarar todo fue Yolanda, cuando en una entrevista dijo que se había peleado con su pareja (Vero) por haber revelado la unión matrimonial.

