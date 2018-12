Cristian Castro revela las razones por las que le gusta tomar en biberón

El cantante Cristian Castro estuvo en el programa "El Gordo y la Flaca" y durante su participación en dicha emisión, los conductores le cuestionaron sobre las polémicas declaraciones que hizo Gabriela Bo, quien fue la primera esposa del artista.

Recordamos que la sexy modelo Gabriela Bo, mencionó que a Cristian Castro, le gusta tomar leche en biberón, pues ella durante una entrevista reveló cosas íntimas del cantante, la ex pareja del famoso comentó que él le pedía a una de sus empleadas domesticas que le hiciera leche caliente y que se lo sirviera en un biberón.

Ella dijo que Cristian Castro no le permitía escuchar las canciones de Luis Miguel y que le prohibió a su ex esposa que no cantara nada que tenga que ver con hombres.

Tras los comentarios de su ex pareja, Cristian Castro en pleno programa mencionó lo siguiente:

"Bueno, la verdad es que me gusta mucho sentir cosas que sentía cuando era niño y que me gustaban mucho de niño, como a todos los varones supongo, que nos callamos muchas cosas porque queremos ser grandes y que no nos digan 'ay que niñito, eres un bobito'". Mencionó Cristian Castro.

Tal parece que el cantante tiene ciertos hábitos que no le avergüenzan, pues al ser cuestionado sobre las polémicas revelaciones de la modelo Bo, él nunca perdió la sonrisa en su rostro.

"A mí no me importa, me da por hacer cositas así... No es que siempre estoy tomando leche de biberón, puedo a veces agarrar el biberón y decir 'qué rico'". Dijo Cristian Castro.

Recordamos que el cantante Cristian Castro en su última relación, fue tan inesperado para todo su público, pues el famoso se casó en el estado de Yucatán y posteriormente se fue a su luna de miel, donde todo terminó y decidió separarse de Carol Victoria Urbán, luego de haberla conocido unos meses, el matrimonio de ambos solo duró unas cuantas semanas.