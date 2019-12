Cristian Castro revela: “Conocí a mi papá hasta los 30 años”

Cristian Castro reveló a través de una entrevista realizada en el programa extranjero Podemos Hablar, diversos detalles de su vida íntima, en los que destacó también la ausencia de una figura paterna en su vida, revelando así que conoció a su papá hasta los 30 años de edad, cuando Cristian Castro ya era una figura de la música y del entretenimiento en México.

Dentro de una de las entrevistas más emotivas que ha realizado Cristian Castro, se encuentra la que realizó en el programa Podemos Hablar, en donde abrió su corazón y explicó lo difícil que fue su infancia sin su padre Manuel 'El Loco' Valdés.

"Fue un drama de mi vida. Fue frustrante no tener contacto con él. Sentí esa ausencia y que inclusive era un hijo no tan deseado. Le hice muchas preguntas a mi madre, si realmente mi papá quería tenerme".

Cristian Castro revela: “Conocí a mi papá hasta los 30 años”

Estas duras palabras quedaron grabadas en el programa que le ha dado la vuelta al mundo, en donde no solamente ha revelado esta parte de su vida, sino también ha contado detalles como su relación hasta este momento secreta con la cantante Thalía.

"Eso me trajo muchas inseguridades, me hacían bullying en el colegio porque mi padre era comediante y se peinaba las cejas muy arriba, era un personaje muy loco", declaró respecto a su padre.

Sin embargo no conoce a su padre si no después de la etapa adulta cuando ya había cumplido 30 años y Cristian Castro ya era una figura de la música en México, el entrevistador preguntó a Cristian si él no se había acercado o buscado a su padre lo que dio una revelación aún más fuerte al respecto.

"Yo no lo quería conocer porque me daba mucho miedo. Mi mamá decía que había sido el romance de su vida, que era muy seductor y caballero”.

Cristian Castro revela: “Conocí a mi papá hasta los 30 años”

Fue entonces que soltó toda la sopa y reveló la edad en la cual conoció a su padre, el famoso comediante Manuel el loco Valdés, después de tres décadas de haberle generado por fin habría de nacer una relación, que el mismo cantante calificó como amistosa, no sabía si el amor o simplemente amistad.

Te puede interesar: Cristian Castro: "No siento ningún cariño por mi padre" (VIDEO)

“Lo conocí recién a los 30 años. Yo lo busqué, le dije a mi manager 'por favor, es momento que conozca a mi padre, necesito hablar con él para que me cuente su versión'. Además ya había superado ciertos miedos"

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.