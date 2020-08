Cristian Castro reacciona a la muerte de Manuel "El Loco" Valdés

Lamentablemente la madrugada de este 28 de agosto, el comediante mexicano Manuel ‘El Loco' Valdés perdió la vida a los 89 años de edad luego de una ardua lucha contra el cáncer.

Ante su muerte, Verónica Castro, quien fue pareja sentimental del también actor y con quien tuvo a Cristian Castro, comentó cómo se siente al respecto en una entrevista para el programa ‘Ventaneando’ de TV Azteca.

Manuel "El Loco" Valdés perdió la vida la madrugada de este viernes 28 de agosto.

“Volteas a ver y dices: ‘Ay caramba, él vivió hasta donde se le dio la gana, lo vivió todo muy bien… Se divirtió una barbaridad de tiempo, tuvo cualquier cantidad de mujeres y se paseó por todos lados, la salud no lo acompañó al final pero creo que tuvo una buena vida y creo que si ya empezaba a sufrir, era mejor que mi Padre lo recibiera y lo tenga ya en su casa y tranquilo”, declaró la actriz mexicana.

“Estuve muy enamorada pero me dejó uno de los mejores regalos de mi vida que es mi hijo, porque aunque no hayan compartido la vida, aunque no se hayan acercado tantas veces, tiene mucho de él, tiene todo él, parece que lo tuvo solito. Me guardo los buenos recuerdos pero me quedo sacada de onda porque digo: ‘Caramba ya se fue este maestro’”, añadió Verónica Castro.

Cristian Castro no le dará el último adiós

Cristian Castro no podrá despedirse de su padre.

De igual forma, la actriz de 67 años de edad comentó cómo está su hijo Cristian Castro tras la lamentable noticia de la muerte de su padre.

“Está sacado de onda, me dice: ‘Mamá, no sé qué hacer, siento como que se me está yendo la vida’ y está desesperado”, declaró Veronica Castro.

Cabe destacar que el cantante Cristian Castro sigue en Los Ángeles debido a que está trabajando en su nuevo material discográfico, razón por la cual no podrá viajar a México para darle el último adiós a su padre.

“No creo (que viaje), nos agarró de improviso y no están tan fáciles los vuelos por la pandemia”, finalizó la actriz.

