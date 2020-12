Cristian Castro podría dejar la música para vender un curioso recipiente

Cristian Castro confesó durante una entrevista que luego de todos los comentarios que surgieron después de publicar en redes sociales una fotografía tomando en biberón, ahora no descarta la idea de lanzar una mamila para adultos.

Cristian Castro venderá... ¿Biberones?

“Lo de la mema (biberón) me encanta porque, o sea, les hace mucho problema lo de la mema a mucha gente, pero la verdad es que es comodísimo para cuando juegas la play, o estás en la cama o estás en un sillón, en lugar de tener el vaso que se te va a caer quizás lo que estás tomando en el sillón o que estás acostandón así en la cama, en lugar de eso, pues con la mema".

"No tiene nada que ver con que seas un bebé", concretó

"La verdad se me hace como medio ridículo, la gente automatiza tanto, una mema con un bebé, obviamente es cierto, es para los bebés, pero como que se automatiza mucho a decir: 'este color es de nena, la mema es del bebé’, pues está bien, pero yo también quiero tomar mema, aunque estoy adulto, no hay problema”, explicó el cantante.

Cristian Castro no bromea con su línea de mamilas

Acto seguido, el intérprete de “No podrás” reveló su idea de lanzar una línea de mamilas para personas mayores.

“A parte estoy queriendo hacer una como marca de memas como para adultos, te juro que es buena idea, me la dio una amiga esa idea y está bastante buena”.

Cabe señalar que previo a estas declaraciones, el hijo de Verónica Castro también aprovechó el momento para defender su postura y manifestar que, contrario a otras personas, a él no le gusta crecer, por lo que cada que puede busca recordar parte de su adolescencia o niñez.

"No quiero madurar tanto", dijo Cristian

Cristian Castro planea lanzar marca de biberones para adultos

“La gente siempre se me burla, pero no hay problema, yo sigo siendo chico, no me gusta crecer, nunca me gustó realmente tanto esta onda de crecer, yo me quedé como en la secundaria… y me siento contento así, no quiero madurar tanto, ni me hace falta, me aburre un poco lo de adulto, o sea, me acuerdo del Nintendo, me acuerdo del PlayStation, me acuerdo del Atari, me acuerdo de todo eso y me gusta, me encanta, no puedo dejarlo solamente porque estoy rasguñando los 35 años”, defendió su postura con su característico sentido del humor.

