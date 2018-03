Cristian Castro lamenta no estar cerca de su padre en la enfermedad

Cristian Castro evitó hablar de su vida sentimental durante la entrevista que le concedió al programa Hoy luego de presentarse en el Zócalo de la Ciudad de México junto a Aleks Syntek para celebrar la Independencia de México. Sin embargo, el cantante aprovechó para aclarar los malos entendidos con respecto a los rumores que afirmaban no estaba al pendiente de la salud de su papá, Manuel “El Loco” Valdés, quien se encuentra en revisión constante luego de la operación a la que fue sometido para retirarle el tumor cancerígeno que le fue detectado en la cabeza hace unos meses. “Es un tema tristísimo, muy delicado, lo siento mucho, muchísimo”, dijo Cristian en primera instancia sobre la salud de su papá. “Tengo a mi sobrino Iván, le agradezco mucho que lo ha estado cuidando mucho, yo no puedo hacer nada, solamente quererlo mucho y apoyarlo mucho y amarlo mucho, ir a visitarlo lo más que puedo, pero viajo mucho también, lo siento, le pido una disculpa a toda la gente que quiere que esté cerquita pero pues trabajo mucho gracias a Dios, estoy siempre viajando, pero estoy muy pendiente de él”, explicó. Cabe recordar que hace algunos días dos de los hijos del comediante aprovecharon las cámaras de la cadena Telemundo, para enviarle a Cristian este mensaje: “Cristian y Verónica un saludo. Cris repórtate porque desde hace días te andamos buscando, hay unas cositas que queremos aclarar”, señalando que la relación con su medio hermano no era tan cercana en estos momentos. Agencias México

