Cristian Castro golpeó a Veronica Castro, según Yolanda Andrade

Yolanda Andrade y Verónica Castro han estado metidas en una gran polémica, después de que la conductora de MoJoe confesara que, presuntamente tuvo una relación con la mamá de Cristian Castro, que duró cerca de 5 años.

Esta relación fue negada por la actriz de La Casa de Las Flores, y desde entonces ha habido una enemistad, y ahora, la íntima amiga de Montserrat Oliver habló sobre el llamado “Gallito feliz” quien supuestamente le pegó a su madre.

Fue en un programa Argentino donde la conductora habló al respecto, y nuevamente contó detalles sobre la presunta relación amorosa, pero después la plática se tornó muy polémica, ya que Andrade dijo que el intérprete de “Azul” comenzó a discutir con su abuela Doña Socorro, y la intérprete de Macumba se metió al pleito, y terminó agredida.

“Yo le dije si tu mamá y Cristian se entienden muy bien y para qué vas y te metes al pleito, después ella me habló y me dijo Cristian me pegó”