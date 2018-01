Cristian castro estrena novia y la da a conocer aunque sigue casado

Cristian Castro estrena novia de nacionalidad argentina, Heidi Clare y la da a conocer a un medio local de Argentina

“Sí, estoy en pareja nuevamente. Les presento a mi novia. Empezamos hace dos meses”, manifestó el cantante Cristian Castro para un medio argentino.

Carol Victoria hablo de Cristian aún su esposo mostrándose incrédula de que el haya vuelto a las andadas y tenga nueva novia, pero al final reacción de una manera indiferente aclarando que ambos son libres de enamorase de nuevo al fin y al cabo ya están separados.

“No, no creo, Cristian no sería capaz de hacerme eso (de tener novia sin haberse divorciado)” así menciono Victoria a los paparazzis en al momento en el que ella iba abordar un avión, y termino diciendo “No, pues seguimos casados, imagínate, sería…, no, no lo creo capaz, no creo”

La violinista aseguro que es normal que las personas se vuelvan a enamorar y que son libres de hacer los que quieran que es lo más sano después de que se termina una relación

“Cualquiera está libre para hacer lo que quiera, ya estamos separados, y pues no tengo por qué juzgarlo, es lo sano para cualquier pareja que después de que terminen una relación, después de un tiempo, el debido duelo, como lo quiera llevar cada uno, pues continúe con su vida, es lo más normal”

De igual forma Carol Victoria comento que no fueron 28 días los que estuvo casado con el cantante, sino 30 días exactos contados a seguro la violinista.

Cristian Castro y Victoria Urban Boda en Xcanatun, Yucatán

Cristian Castro y Carol Victoria Urban se casaron el 23 de mayo del 2017 en la hacienda Xcanatun en Mérida Yucatán, y tan solo duraron juntos 23 días, (eso se comentaba, pero ahora sabemos que fueron 30) ya que Victoria noto que realmente no era un príncipe azul como se imaginaba y en la luna de miel en Suiza se tomó la decisión de la separación.

Victoria Urban no quiso hablar sobre su separación

Carol Victoria Urban regreso a México ya que la exitosa violinista vive en Italia y no tardo ni pocos días para que la abordaran los paparazzis preguntándole sobre el motivo de la separación de su divorcio. Ella realmente no quiso dar ninguna información al respecto indicándole a las cámaras que ella no esta acostumbrada a esto y que en su momento Cristian es el indicado y si quiere hablará con los medios sobre el tema.

También se le pregunto sobre lo que había dicho su madre al respecto y como se sentía ella pero aseguro que como cualquier divorcios es doloroso pero que ahora esta muy contenta y esta enfocada en sus proyectos personales.

La mamá de Victoria Urban habla sobre el matrimonio de su hija con Cristian Castro

Adela Flores madre de la que sigue siendo la esposa de Cristian Castro revelo la situación de su hija tras verse separado.

Indico a diferencia de su hija que fue muy difícil su separación con el cantante y que esto la llevo a una fuerte depresión pues ella realmente sí estaba muy enamorada de Cristian.

“Ahorita está en México, pero ella no quiere decir las razones por las cuales pasó esto” Revelo la suegra de Cristian Castro

“Yo me imagino que sí (fue muy doloroso), ya tenía ella 30 años, tenía muchos pretendientes, siempre les decía que no, que esperaba algo mejor. Está muy dolida, sí le costó. (…) Ella se imaginaba que iba a ser todo como en su casa, que iba a ser un hombre bien, pero sí se decepcionó mucho y se cerró tanto que ya no se quería bañar, ni hablar con nadie”

“Tuvo que ir mi esposo de emergencia a Europa, entre todos sus hermanos le pagaron el viaje para que pudiera estar allá con ella y eso sí la reanimó mucho, sobre todo a estudiar, está haciendo la maestría” comento Adela a un reportero de “Ventaniando”

Adela Flores también mencionó que ellos se casaron por bienes separados ya que no querían que se viera como un motivo para obtener un beneficio económico por parte de la familia de Cristian.

“O sea no está por dinero con Cristian, se quedó enamorada que es lo peor. ¡No le gustó mi hija y pues la mandó a volar!, la abandonó allá en Europa y se fue allá, a Argentina, donde ya lo esperaban un montón de personas. Le tomó el pelo”

Esposa de Cristian Castro rompe el silencio