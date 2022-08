Cristian Castro afirma que Luis Miguel no le bajó a su novia "se la dejó"

Cristian Castro reveló hace unos años que en un principio Luis Miguel y él fueron amigos, pero su relación llegó a su fin luego de que ambos se interesaron por la misma mujer: Daisy Fuentes.

Ahora, el cantante volvió a recordar ese polémico episodio en su historial amoroso.

En una entrevista para un programa argentino, que recuperó Venga la Alegría, Cristian Castro contó que Luis Miguel se interpuso en su noviazgo con Daisy Fuentes, una modelo y actriz cubana que saltó a la fama tras ser la conductora de un programa de MTV.

"Me quitó a la chica, viejo. ¿Cuál es el problema? Se la dejo".

"Está enojado porque él la quitó y yo se la dejé, entonces se enojó porque se la dejé. No sé qué pasó. A él le enojó, pero a mí no me enoja nada", dijo Cristian Castro.

Cristian Castro no odia a Luis Miguel

Aseguró que no le guarda ningún resentimiento a El Sol, al que dijo tenerle un gran cariño: "En mi corazón está Luis Miguel, es el corazón de toda la gente. No lo puedo sacar por nada del mundo".

El cantante, de 47 años, admitió que El Sol, de 52, ha sido mejor cantante e, incluso, aludió a que el hijo de Luisito Rey luce mucho más joven que él.

"Yo ya estoy más viejito que LuisMi... Luis Miguel es el mejor del mundo. Miradme, yo he comido más asaditos".

Cuando el entrevistador le preguntó si creía que Luis Miguel y su mamá, Verónica Castro, habían sostenido una relación amorosa, Cristian respondió:

"Ojalá, vieja, lánzate. Me gustaría, es lo que quiero, que le dé, que le dé. Yo quiero".

Cristian Castro está soltero

El intérprete de Por amarte también aprovechó para confirmar que disfruta de su soltería, aunque afirmó extrañar mucho a su mamá.

"Me tienen muy arropado acá, pero la verdad es que hace falta ver a la familia, hace mucho no veo a la mamá, por eso es que la extraño mucho", agregó.

Cristian Castro y su ruptura con Luis Miguel En 2019, el cantante contó en el programa Podemos hablar detalles de cómo se dio su ruptura con Luis Miguel, y en ese momento aseguró que lo "decepcionó un poco su personalidad".

"Yo estaba saliendo con una chica, que se llama Daisy Fuentes, y él (Luis Miguel) vino a meterse, eso fue lo que nos distanció".

"A mí no me distanció de él, yo lo dejé meterse porque lo quiero mucho (...) La empezó a enamorar y ella me lo decía. Sentí que era un hermano, Luis Miguel, y que realmente le gustaba Daisy. Le dije: 'Mira Daisy, lo mejor es que pruebes con este chico'".

Castro aseguró que él no guardó ningún resentimiento, a diferencia de Luis Miguel. "A partir de ahí él se hace el ofendido, cuando yo realmente era el que tenía la ropa dentro de la casa de Daisy. Yo debería estar molesto”.

