Cristian Castro ¿Por qué no verá la serie de Luis Miguel?

Cristian Castro, quien es un cantante mexicano, hijo de Manuel El Loco Valdés y Verónica Castro recientemente está causando polémica, ya que reveló que no ha visto la serie biográfica de Luis Miguel y que tampoco planea verla por razones que el mismo explica.

Resulta que recientemente en entrevista para Ventaneando, Cristian Castro confesó que se sintió muy agradecido con Luis Miguel, al saber que le había dedicado un capítulo entero en su serie, pues se dio cuenta que los sentimientos de admiración eran mutuos.

"Después de que me presentó en su bella serie como Cris Valdés y me dedicó todo un capítulo, la verdad me quedé muy sorprendido y también muy agradecido. La admiración es mutua", expresó el cantante Cristian Castro.

¿Qué piensa Cristian Castro de la serie?

Cris Valdés representó a Cristian Castro en la serie de Luis Miguel

El hijo de Verónica Castro ha dicho que la manera en que él presentó las cartas en ese capítulo fue desmedida, pues no supo hacia dónde querían apuntar, pero no creía que haya hecho falta:

“Le agradezco mucho esta preocupación que él traía porque yo salía como cantante y me colocaba en aquellas épocas, pero no hay punto de comparación".

Pero eso no fue todo, pues también detalló que considera que el capítulo en el que hablaron de él, fue exagerado, ya que Cristian Castro consideró que él estaba siguiendo los pasos de Luis Miguel, por lo que la angustia o preocupación por parte de su colega no debió haber sido tanta como lo representaron.

"Al contrario, estábamos siguiendo los pasos de Luismi en esos momentos, al igual que muchos cantantes, pero él estaba marcando los pasos de todos nosotros. Más allá de que se agobie, me gustaría proponerle que esté contento”.

“Yo opino que se manejó un poquito exageradamente ese agobio, pero si realmente fue así, me da mucha pena".

¿Por qué el cantante no vera la serie de Luis Miguel?

A pesar de lo que ha expresado de la serie de Luis Miguel, el cantante Cristian Castro no está dispuesto a ver la serie, ya que la tachó de grotesca y consideró que su colega debió tener más respeto por sí mismo y por la historia que ha recorrido para estar en el lugar en el que está:

"No porque sabía que iba a ser un poco grotesca y lo fue. Me parece que fue desatinado, no admirable”.

Además agregó: “Creo que ya conocemos la historia de Luis Miguel y tiene que ser más sagrado el respeto a él, a su pasado. Le tengo tanto respeto que no vi la serie porque me parecía grotesca”.

Entre todos los comentarios, el talentoso Cristian Castro reveló que está buscando formar una bella amistad con Luis Miguel, en vez de solo buscarlo para que hagan un dueto o canten juntos en una presentación.

Cabe destacar que también Cristian Castro comparó la grandeza de Luis Miguel con la de otros grandes de la música, como Raphael, José José y Juan Gabriel, quienes han dejado su huella imborrable en el mundo de la música.

