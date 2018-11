Cristian Castro: "No siento ningún cariño por mi padre" (VIDEO)

En una entrevista para un programa de espectáculos, Cristian Castro dijo que ve a su padre como un amigo, pues su relación no es lo que todo el mundo espera que sea, y aunque lo quiere y respeta, no derramaría lágrimas por él.

“Básicamente yo no crecí con mi papá, yo no se porque se me quiere obligar tanto a estar ahí con la familia de mi papá cuando yo realmente no crecí cerca de él.”

QUIZÁ TE INTERESE: Juan Gabriel: Periodista presenta pruebas de que el cantante ¡ESTA VIVO!

Además, dijo que aunque trató de entablar una mejor relación con su padre, Manuel ‘El Loco’ Valdés, nunca se sintió muy cercano a él.

“Claro soy su amigo, y me acerqué para conocerlo, para platicar, pero no siento mucha cercanía con él, eso es verdad, eso no es culpa de él ni es culpa mía tampoco; no siento una cercanía porque no crecí con él y la verdad lo veo como un amigo, conocido, como alguien que me cae muy bien, que ya me platicó su historia, ya me platicó su punto de vista y que yo frecuento, cuando puedo, cuando tengo tiempo, cuando se puede”.

Cristian Castro: No siento ningún cariño por mi padre

Y aunque Cristian Castro no ha podido crear una cercanía con Manuel “El Loco” Valdés, es una persona importante para el cantante.

“Es un amigo, es una persona importante para mi mamá, para mí, para mi vida, su imagen es importante, pero vaya, no, no siento mucha cercanía, lo que es una relación padre - hijo, porque nunca la tuvimos. Lo admiro, lo quiero y le agradezco que sea mi papá, pero vaya, no tengo esa cercanía como para derramar una lágrima, probablemente no lo voy a lograr”.