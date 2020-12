¿Cristian Castro, Maluma y Bad Bunny juntos? Esto dice "El gallito feliz"

Cristian Castro ha causado gran revuelo en las redes sociales luego de que confesara tener deseos de incursionar en el reggaetón, y que para ello estaría buscando trabajar con Bad Bunny, Yandel, Maluma y Daddy Yankee, considerados como los máximos exponentes de este género.

Esto ocurrió durante una conferencia de prensa virtual que Cristian Castro ofreció para promocionar su segundo concierto vía streaming, ahí platicó de varios temas como la muerte de Diego Maradona y sus inspiraciones en la música, pero lo que llamó la atención fueron sus palabras sobre Bad Bunny, Daddy Yankee, Maluma y Yandel.

Cristian Castro desea colaborar musicalmente con varios exponentes del género urbano.

“Me gustaría cantar con Daddy Yankee, con Yandel, con Bad Bunny o Maluma, porque son gente muy vitalizada. Voy a tratar de hacer muchas colaboraciones, declaró el cantante en dicha conferencia.

Cristian Castro reveló que el ritmo urbano le gusta mucho, además de que este género es muy popular en la actualidad, y que unirse a él no representa un cambio drástico en su carrera: “Es la tendencia ahora, me gustan muchos todos los ritmos que hay ahora y se unen perfectamente a lo que yo hago, no me parece un cambio tan drástico”.

Te recomendamos leer: Cristian Castro anuncia concierto virtual y una nueva canción

Cristian Castro rendirá tributo a los grandes

De igual forma, "El Gallito Feliz" reveló que tiene muchos deseos de seguir rindiendo tributos a grandes de la música como José José, Juan Gabriel y Vicente Fernández, cantantes a quienes admira por el legado que han dejado, e incluso señaló que uno de sus sueños es lograr lo que ellos lograron con su música.

Cristian Castro reitera su admiración por José José y Juan Gabriel.

“Vi triunfar a estos cantantes. Yo me quiero mimetizar con ellos, quiero ser parte de su estela y ojalá pueda lograr una estela tan grande y tan bonita como ellos”, fueron las palabras de Cristian Castro para después invitar a los fans a disfrutar del concierto virtual que dará este próximo 26 de diciembre.

¿Crees que Cristian Castro triunfaría en el mundo del reggaetón? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

¿Sabes cuándo podrás vacunarte contra el COVID-19? Síguenos en Google News y mantente informado.

Fotografías: Instagram