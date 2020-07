Cristian Castro: En PELIGRO de muerte su padre tras una terrible noticia

Manuel "El Loco" Valdés, quien es el padre del famoso cantante Cristian Castro ha causado mucha preocupación tras una triste noticia que ha informado Iván Valdés, su nieto, quien dice que su abuelo tiene muchas ganas de seguir viviendo.

Resulta que Manuel "El Loco" Valdés volvió a sufrir con el cáncer, ya que hace unos meses, el tumor cerebral que en 2017 le había sido extirpado, regresó, informaron familiares.

Fue su nieto Iván Valdés, quien ha revelado la triste noticia, ya que dijo que fue su abuelo quien había pedido mantener en secreto su delicado estado de salud, por eso nadie de la familia había dado alguna declaración al respecto, aunque el consanguíneo reveló al programa "Ventaneando" con Pati Chapoy, que "El Loco" comenzó a tener dificultades en la percepción, que veía cosas inexistentes, y debido a eso descubrieron que el tumor había reaparecido.

¿Cómo se encuentra el padre de Cristian Castro?

El día de su cumpleaños (enero) tenía una semana en que había terminado su tratamiento de radiaciones, le tuvieron que hacer radiaciones porque el tumor le brotó hacia adentro, por eso no se le veía nada.

Pero eso no fue todo, pues Iván cita también que el tumor le empezó a causar daños de percepción, veía cosas que no, y él y su familia pensaba que era como broma, porque antes tenía esa clase de reacciones, así lo explicó:

Y de repente nos dimos cuenta que algo no estaba bien, lo checó el doctor y le detectaron que le había regresado. No estaba muy contento y no quiso platicarlo.

Dentro de la misma entrevista Iván asegura también que su abuelo no pierde el ánimo de vivir, por lo que piensa aprovechar el tiempo y realizar distintos proyectos, por lo que comenta: Le han mejorado su calidad de vida, es lo mejor que se puede hacer, ya no se puede hacer algo muy agresivo porque lo afectaría más.

“Él todavía tiene muchas ganas de vivir y cumplir muchos proyectos”.

Cabe destacar que Fernando Manuel Alfonso Gómez de Valdés y Castillo es el nombre completo del actor, quien es originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, México (1931), conocido popularmente por el apodo "El Loco" Valdés, y pertenece a la llamada Época de Oro del cine mexicano.